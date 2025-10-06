"Chỉ trẻ con mới tin được lời nói dối của LĐBĐ Malaysia!"

Vụ việc FIFA phạt LĐBĐ Malaysia vì "nhập lậu" cầu thủ vẫn đang kéo dài, có nhiều diễn biến mới thú vị. Thậm chí gần đây, phía Malaysia còn đổ lỗi cho các cầu thủ đã khai không đúng về hồ sơ của mình, dẫn tới việc bị FIFA phạt cả FAM lẫn 7 cầu thủ nhập tịch.

Trước việc này, BLV Quang Huy nói: "Tôi nghĩ rằng đây là vụ việc bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia đấy. Họ đã từng có những mối móc ngoặc liên quan đến bán độ. Thế nhưng lần này, câu chuyện lại liên quan đến màu cờ sắc áo, đến niềm kiêu hãnh của đất nước, mà người ta lại bằng mọi giá đi nhập tịch những cầu thủ lậu. Nói thật, chỉ có những người quá khờ khạo hoặc không có hiểu biết gì thì mới nghĩ rằng chuyện này là hợp lệ.

Lâu nay chúng ta vẫn canh cánh một điều — là chưa tìm ra bằng chứng thôi. Chứ còn nói về Malaysia, để bảo rằng gốc gác của mấy ông Malaysia lại ở tận châu Mỹ, ông bà cụ kỵ gì đó, thì chúng ta không thể tin được. Tức là, theo cách này hay cách khác, có những người tư vấn cho họ để vẽ ra lộ trình này, qua đó hợp thức hóa mọi thứ mà thôi.

Malaysia nhập tịch ồ ạt và bất chấp, dẫn tới phải nhận án phạt nặng từ FIFA.

Những người làm luật, họ cũng đã từng trải qua những câu chuyện tương tự. Họ chỉ cần lật ngược lại vấn đề là có thể phát hiện ra ngay. Còn bóng đá châu Á, hay là ai đó cứ cố tình không khui câu chuyện này ra, thì tôi cho rằng như vậy là yếu kém. Việt Nam chúng ta, nếu như cảm thấy chưa thỏa đáng, thì vẫn cần tiếp tục tìm cách để kiện.

Đến lúc này, nói thật, chuyện hữu nghị khu vực là một việc; còn pháp lý và công bằng là việc khác. Nếu làm không thỏa đáng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục kiện. Tôi tin rằng nếu đi đến cùng, sự thật sẽ được làm sáng tỏ, bởi không thể để câu chuyện này tạo ra một sự xấu hổ và nhức nhối như vậy được.

Còn về phía Malaysia, họ vẫn tỏ ra cứng rắn, cho rằng mình có thể kiện thành công. Giờ đây, họ lại đổ lỗi cho cầu thủ. Tức là họ nói rằng những cầu thủ này gian dối, đã khai man, và lỗi của họ chỉ là việc điều tra chưa kỹ. Nói thật, chuyện đó thì chỉ trẻ con mới tin. Bởi chính các ông ấy mới là những người dàn dựng ra mọi việc. Nói thẳng ra, những cầu thủ kia về đây đá bóng là có tiền, mà chính các ông là người bỏ tiền ra. Vì thế, chỉ có trẻ con mới tin lời những người như thế thôi".

Hiện, chúng ta vẫn đang chờ AFC liệu có ra án phạt bổ sung cho Malaysia hay không. Nhiều khả năng, AFC sẽ phạt Malaysia thua ngược tuyển Việt Nam 0-3 ở trận lượt đi (Malaysia thắng 4-0). Bởi lẽ ở trận đấu ấy, Malaysia đã sử dụng cả 7 cầu thủ nhập lậu đấu tuyển Việt Nam.

Trước mắt, ngày 9/10 và 14/10, Malaysia sẽ đấu với Lào, còn Việt Nam đấu với Nepal ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.