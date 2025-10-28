Chi Pu mặc "mát mẻ", khoe visual trắng phát sáng cùng "em Kim vén váy" đánh pipickleballckleball

Màn kết hợp của Chi Pu và “em Kim vén váy” tên thật Hoàng Kim trong một trận đấu pickleball tại TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với những pha giao bóng điêu luyện, cặp đôi còn “đốt cháy” sân đấu bằng visual rạng rỡ và phong thái thể thao đầy cuốn hút.

Màn kết hợp gấp đôi visual của Chi Pu và Em Kim vén váy

Trong giải đấu lần này, Chi Pu chọn cho mình bộ váy trắng hai dây dáng ôm nhẹ, tôn trọn vòng 1 săn chắc và làn da sáng. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc búi gọn giúp nữ ca sĩ mang vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa năng động. Cô xuất hiện với phong thái tự tin, luôn nở nụ cười rạng rỡ trong suốt trận đấu, đúng tinh thần “đẹp mà vẫn hết mình” của một nghệ sĩ năng động.

Chi Pu chơi cực hăng

Đứng cạnh Chi Pu, Hoàng Kim – cô gái từng nổi tiếng với biệt danh “em Kim vén váy” cũng thu hút không kém. Kim chọn trang phục thể thao trắng tương tự, với thiết kế trẻ trung và tôn dáng. Trong suốt trận đấu cô nàng Hoàng Kim còn thường xuyên "vén váy" lên như thương hiệu quen thuộc.

Chi Pu và Em Kim vén váy đánh pickleball cực ngầu, hừng hực trên sân

Sự đồng điệu trong phong cách của hai người đẹp giúp họ trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Khi nhận xét về người đồng đội Chi Pu còn dành lời khen và gọi đây là "định mệnh" khi cả hai cùng lựa chọn trang phục giống nhau và thắng vòng bảng ở giải đấu này.