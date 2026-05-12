Chi Pu khoe lưng trần nuột nà mướt mắt, hóa ra bí mật nằm ở bài tập quen thuộc này!

Mới đây, Chi Pu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe trọn tấm lưng trần săn chắc. Không chỉ dừng lại ở sự mịn màng, bờ lưng của nữ ca sĩ còn lộ rõ những đường nét cơ bắp khỏe khoắn và rãnh lưng sâu hút mắt. Đây là kết quả của một quá trình tập luyện bài bản, giúp cô tự tin diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe khéo đường cong cơ thể mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Nhiều người tò mò làm thế nào để có được khung xương lưng đẹp như vậy, và câu trả lời chính là tập gym. Trên trang cá nhân, PT của Chi Pu đã hé lộ một trong những bài tập mà nữ ca sĩ thực hiện trong buổi tập của mình. Một trong đó là bài Straight-Arm Cable Pulldown (Kéo cáp tay thẳng). Đây là bài tập "vàng" trong việc tạo hình cơ xô và làm săn chắc vùng lưng cho phái đẹp.

Điểm đặc biệt của bài tập này là giúp người tập tác động trực tiếp vào nhóm cơ lưng mà không làm to bắp tay, một nỗi lo chung của nhiều chị em khi đi gym. Bằng cách giữ thẳng tay và dùng lực từ lưng để kéo cáp xuống, vùng mỡ thừa dưới nách và sau lưng sẽ được đốt cháy hiệu quả, tạo nên diện mạo thon gọn và thanh thoát.

Tập thế nào để hiệu quả như Chi Pu?

Để sở hữu bờ lưng "mướt mắt" như mỹ nhân 9x, kỹ thuật quan trọng hơn cân nặng của tạ. Người tập cần đứng hơi nghiêng người về phía trước, giữ cố định thân người và dùng cơ xô để điều khiển thanh đòn di chuyển theo hình vòng cung. Việc kiểm soát nhịp thở và gồng chắc cơ bụng trong suốt quá trình thực hiện cũng giúp tăng cường hiệu quả cho toàn bộ vùng thân trên. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những bài tập mà Chi Pu hé lộ. Người tập cần tập đều toàn thân, phân chia các nhóm bài tập thân trên, lưng, bụng, mông, đùi... hợp lý để có kết quả tốt nhất.

