Chi phí bồi thường quá lớn, Man United khó sa thải Ruben Amorim

Man United lo lắng

Thất bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh đẩy Man United xuống vị trí 14, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của "Quỷ đỏ" tại Premier League kể từ mùa 1992-1993. Trước đó, họ cũng bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi Grimsby Town, đội đang chơi ở giải hạng Tư.

Tỉ lệ thắng chỉ hơn 36% (8 chiến thắng sau 31 trận đấu Premier League) khiến Amorim trở thành HLV có thành tích kém nhất lịch sử CLB kể từ hơn 70 năm qua.



Man United thảm bại ở trận derby Manchester

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man United vẫn chưa có ý định sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Lý do là hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn đến tháng 6-2027, và nếu chấm dứt ngay lúc này, đội bóng sẽ phải trả khoản đền bù khoảng 13 triệu bảng - con số được xem là quá nặng trong bối cảnh CLB đang thắt chặt chi tiêu.

Bên cạnh yếu tố tài chính, một số lãnh đạo vẫn tin tưởng Amorim có thể xoay chuyển tình thế, nhất là khi đội hình Man United bị ảnh hưởng bởi chấn thương của những trụ cột như Matheus Cunha hay Mason Mount. Dẫu vậy, chuỗi kết quả nghèo nàn đang khiến dự án tái thiết của Man United lung lay dữ dội.

Man United đầu tư mua sắm lớn nhưng kết quả vẫn tệ hại khó tin

Tối hậu thư cho Amorim

Theo Sky Sports, Amorim sẽ có thêm ba trận để tự cứu ghế, gồm các cuộc đối đầu với Chelsea, Brentford và Sunderland. Trận gặp Chelsea được dự báo khó khăn, nhưng giới chuyên môn cho rằng Man United buộc phải giành ít nhất hai chiến thắng trước Brentford và Sunderland nếu không muốn khủng hoảng leo thang.

Amorim khẳng định sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình: "Tôi hiểu áp lực, nhưng tôi không chấp nhận việc đội không làm tốt hơn.

Nếu Man United muốn thay đổi, họ sẽ phải thay đổi chính tôi".

Sir Jim Ratcliffe ôm đầu khi Man United trắng tay trước Man City

Trong khi đó, truyền thông Anh cho rằng sự kiên nhẫn của tập đoàn INEOS - đơn vị đồng sở hữu Man United - đang dần cạn kiệt. Một cách tiếp cận thực dụng hơn, chú trọng vào kết quả, có thể sẽ là điều kiện tiên quyết để giữ chiếc ghế HLV tại Old Trafford.

Ruben Amorim đang làm tình hình Man United thêm rối ren và tệ hại hơn