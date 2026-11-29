Đỗ Mỹ Linh và con gái đùa nghịch trên sân bóng, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cầm điện thoại ghi lại trọn khoảnh khắc đáng yêu.

Khép lại trận đấu kịch tính tối 28/11 tại sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội và Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 tại V.League, gia đình Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang có những phút giây thư giãn ngay trên mặt cỏ sân vận động. Giữa không gian còn vương dư âm vỡ òa của chiến thắng, chủ tịch Đỗ Vinh Quang cầm điện thoại ghi lại từng cử chỉ hồn nhiên của con gái đang đá bóng lẫn những khoảnh khắc đời thường của bà xã. Đỗ Mỹ Linh đứng bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên hình ảnh gia đình giản dị, ấm áp sau giờ bóng lăn.

Khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của vợ chồng chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang (Ảnh: Bongdadoisong)

Đỗ Vinh Quang dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc vui đùa của vợ và con gái (Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

(Ảnh: Bongdadoisong)

Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào tháng 10/2022, thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện dày đặc ở các hoạt động showbiz để dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm, chăm sóc con gái và tham gia công việc kinh doanh, hỗ trợ gia đình.

Mỹ Linh thường xuyên cùng gia đình đi xem bóng đá (Ảnh: MD)

Trước đó, trên khán đài sân Hàng Đẫy, Đỗ Vinh Quang cùng Đỗ Mỹ Linh và bé Titi đã đồng hành, theo dõi sát sao cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2026/27.

Dưới sân cỏ, diễn biến trận đấu đẩy cảm xúc lên cao trào khi Hà Nội FC bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mở tỷ số ở phút 56 và phải chơi thiếu người từ phút 81 sau tấm thẻ đỏ. Trong thế bất lợi, đội chủ nhà bùng nổ ở những phút cuối nhờ cú đúp của Hồ Thanh Minh ở các phút 82 và 85, qua đó lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Ba điểm trọn vẹn không chỉ giúp Hà Nội FC vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng sau vòng 9 mà còn mang lại cái kết viên mãn cho tập thể đội bóng lẫn gia đình Chủ tịch Đỗ Vinh Quang sau một buổi tối nhiều cảm xúc.