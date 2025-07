Chi hơn 3 tỷ phẫu thuật "vòng 3", người phụ nữ hoảng loạn khi nhìn kết quả ở phòng tập gym

Chelsea Robinson Harrison là một người mẫu, nữ doanh nhân và mẹ ba con. Ở tuôi 29, cô từng khiến cộng đồng mạng "choáng váng" khi chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài hơn một thập kỷ cùng số tiền chi ra lên tới hơn 3 tỉ đồng (hơn 105.000 bảng Anh). Mục tiêu của cô là sở hữu vóc dáng hoàn hảo và tự tin nhất có thể, nhưng ít ai biết được đằng sau đó là những trải nghiệm đau đớn và cả những cú sốc kinh hoàng.

Năm 2019, Chelsea đã bay thẳng từ London sang Cộng hòa Dominica để nâng mông. Cô chọn địa điểm này vì nghe đồn các bác sĩ ở đây cực kỳ có tay nghề và chuyên môn cao trong lĩnh vực này. Chelsea không ngần ngại chi ra số tiền lớn để "đập đi xây lại" phần cơ thể mà cô không hài lòng.

Thế nhưng, ước mơ body nóng bỏng nhanh chóng trở thành ác mộng khi chỉ sau một buổi tập gym, Chelsea cảm nhận được điều gì đó không ổn. Theo thông tin từ The Sun, trong một tập của chương trình Olivia Attwood: The Price of Perfection trên ITV, cô kể lại: "Tôi đang ngồi xổm thì đột nhiên chân tê rần, và tôi cảm thấy như có thứ gì đó rơi ra. Khi nhìn xuống, tôi phát hiện túi độn mông của mình bị tuột hẳn ra khỏi vị trí, treo lơ lửng".

Trải nghiệm ấy đã khiến Chelsea kinh hoàng và hoảng loạn tột độ. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, tôi thà không làm phẫu thuật nâng mông còn hơn. Đó là hành trình tồi tệ nhất, và hoàn toàn không xứng đáng với những gì tôi đã trải qua".

Để sửa chữa sự cố, Chelsea đã chi thêm gần 1,8 tỉ đồng cho các ca phẫu thuật chỉnh sửa liên tiếp. Dù vậy, cô vẫn chưa hề nản lòng với phẫu thuật thẩm mỹ và gần đây tiếp tục thực hiện ca nâng ngực lần thứ tư với chi phí gần 230 triệu đồng. Bộ túi độn ngực này thuộc loại "khủng" nhất tại phòng khám ở London, nặng gần 1kg mỗi bên.

Chelsea thừa nhận cô bắt đầu làm ngực từ khi mới 18 tuổi, bởi cảm thấy mình quá "lép" so với các đồng nghiệp trong nghề mẫu đồ lót. "Tôi chỉ có cup A, và luôn thấy không đủ hấp dẫn để cạnh tranh với những người mẫu gợi cảm khác. Tôi muốn có vòng một quyến rũ hơn". cô nói.

Người phụ nữ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Bắt đầu từ việc thẩm mỹ năm 18 tuổi cho tới hiện tại vẫn chưa dừng lại...

Hành trình làm đẹp kéo dài hơn 11 năm của Chelsea đã tiêu tốn tổng cộng hơn 5 đồng. Cô thừa nhận đây là con đường vừa tốn kém, vừa đầy đau đớn và thử thách với không ít biến chứng.

Tuy vậy, Chelsea cũng chia sẻ: "Luôn có một thứ gì đó khiến bạn muốn làm thêm, muốn đẹp hơn nữa. Nó giống như một liều adrenaline khiến bạn không thể dừng lại".

Câu chuyện của Chelsea vừa là minh chứng cho sự quyết tâm "đập đi xây lại" của những người làm đẹp, vừa là lời cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn và mặt tối của phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi ai cũng mong muốn được xinh đẹp và tự tin, thì việc làm đẹp cũng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, tránh để "tiền mất tật mang".