Chỉ duy nhất một đội bóng đủ sức hấp dẫn Ronaldo làm HLV

Teddy Sheringham tin Ronaldo chỉ làm HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khi Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước sang tuổi 42 vào tháng 2/2027, tương lai của siêu sao này sau khi treo giày đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ toàn cầu. Dù CR7 vẫn đang miệt mài săn tìm cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, giới chuyên môn đã bắt đầu đưa ra những dự đoán về bước đi tiếp theo của anh.

Chia sẻ trên BetVictor, cựu tiền đạo Manchester United - Teddy Sheringham tỏ ra khá hoài nghi về khả năng Ronaldo chuyển sang làm HLV chuyên nghiệp.

Ông nhận định: "Tôi không nghĩ Cristiano Ronaldo lại chọn trở thành một nhà quản lý làm việc 24/7".

Theo Sheringham, chính sức hút và độ nổi tiếng quá lớn là rào cản khiến CR7 khó lòng đảm nhận vai trò cầm quân thông thường. "Bóng đá đã chiếm trọn cuộc sống của cậu ấy. Dù đi đến đâu, cậu ấy cũng bị chú ý không ngừng nghỉ, giống hệt như David Beckham. Hầu hết các cựu cầu thủ đều có những lúc được sống thư thái, rời xa tâm điểm truyền thông. Nhưng khi đã ở đỉnh cao thế giới như Beckham hay Ronaldo, bạn hoàn toàn không thể có được điều đó".

Teddy Sheringham tỏ ra khá hoài nghi về khả năng Ronaldo chuyển sang làm HLV chuyên nghiệp (Ảnh: Getty)

Ronaldo chỉ làm HLV nếu ngồi ghế nóng tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, huyền thoại của Quỷ đỏ cho rằng vẫn có một ngoại lệ duy nhất có thể khiến chân sút huyền thoại này thay đổi ý định: "Ngoại lệ duy nhất có thể kích thích Ronaldo chính là chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha".

Thực tế, mối duyên nợ giữa Ronaldo và bóng đá Bồ Đào Nha là vô cùng đặc biệt. Kể từ khi ra mắt vào năm 2003, anh đã biến Bồ Đào Nha từ một đội bóng tầm trung trở thành thế lực đáng sợ bậc nhất thế giới. Trước thời điểm CR7 xuất hiện, quốc gia này chưa từng giành bất kỳ danh hiệu lớn nào. Nhưng trong kỷ nguyên của anh, họ đã bỏ túi 3 chức vô địch, nổi bật nhất là chiếc cúp vô địch EURO 2016. Việc Ronaldo trở lại tiếp quản chiếc ghế nóng tại Selecao châu Âu trong tương lai chắc chắn sẽ tạo ra một cơn địa chấn trong làng túc cầu.

Dù từng cân nhắc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2026, Ronaldo vẫn chọn tiếp tục cống hiến. Tuy nhiên, chặng đường cuối trong màu áo ĐTQG của anh đang gặp không ít sóng gió. Tranh cãi gay gắt với HLV Jorge Jesus đã khiến anh tự ý rời khỏi đợt tập trung mới nhất của đội tuyển. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) vừa chính thức đưa ra án phạt đối với Cristiano Ronaldo sau vụ bê bối tự ý rời đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days vừa qua. Theo quyết định từ Hội đồng Kỷ luật FPF ban hành cuối ngày 19/10 (giờ Lisbon), siêu sao 41 tuổi bị đình chỉ thi đấu 30 ngày và phải nộp mức phạt bổ sung 255 euro (khoảng 286 USD).

Sự nghiệp quần đùi áo số đang dần khép lại, nhưng Ronaldo đã bắt đầu tìm những hướng đi khác để gắn bó với môn thể thao vua. Anh vừa hoàn tất thương vụ đầu tư nắm giữ 25% cổ phần của câu lạc bộ UD Almeria (Tây Ban Nha). Dù tương lai trên băng ghế huấn luyện vẫn còn là một dấu hỏi lớn, cái tên Cristiano Ronaldo chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục làm chao đảo thế giới bóng đá theo cách riêng của mình.