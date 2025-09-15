Chị chồng vô tình để lộ biểu cảm của vợ Duy Mạnh khi ở nhà chồng: Có kiêu kì, xa cách như anti-fan gièm pha?

Mới đây, chị gái của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi đăng tải video ngắn ghi lại khoảnh khắc cả gia đình chàng cầu thủ quây quần hát hò, trò chuyện trong chuyến nghỉ dưỡng hè. Trong video, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh - ngồi cạnh chồng trên sofa, vừa chăm chú nhìn điện thoại vừa lắng nghe anh hát. Kế bên là mẹ chồng và một thành viên khác trong gia đình. Không khí vô cùng yên bình, vui vẻ.

Điều gây chú ý là hình ảnh đời thường của Quỳnh Anh. Tiểu thư Hà thành xuất hiện với mái tóc đen dài, buông tự nhiên, khuôn mặt tròn xinh xắn, làn da trắng mịn nổi bật giữa các thành viên trong nhà. Trang phục giản dị với áo phông sáng màu kết hợp quần short thoải mái, Quỳnh Anh vẫn toát lên sự trẻ trung, tươi tắn. Biểu cảm của Quỳnh Anh khi ngồi giữa "tập thể nhà chồng" trông vô cùng tự nhiên, thoải mái, không hề có chút gượng gạo hay xa cách nào như những lời mà anti-fan hay gièm pha.

Khung cảnh ấm áp này cho thấy Quỳnh Anh rất hòa hợp với gia đình nội, cùng mọi người tận hưởng khoảng thời gian sum vầy giản dị. Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện tin đồn rằng cô nàng "trọng ngoại hơn nội", thích gắn bó bên nhà mẹ đẻ hơn là ở nhà chồng. Tuy nhiên, Quỳnh Anh chưa từng lên tiếng mà dùng tình cảm để chứng minh. Cô nàng vẫn thường cùng bố mẹ chồng, anh chị chồng sum vầy vui vẻ, chẳng hề xa cách như anti-fan thường nghi kị.

Không chỉ được biết đến là "cô công chúa bé nhỏ" của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông, Quỳnh Anh sau khi kết hôn cùng Duy Mạnh ngày càng khẳng định hình ảnh nàng dâu khéo léo, tinh tế. Từ cách chăm sóc chồng con đến việc giữ lửa hôn nhân, cô luôn nhận về nhiều lời khen ngợi.

Khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ấm áp này một lần nữa cho thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc, gắn bó của vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh, đập tan những tin đồn thất thiệt trên mạng.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá trong suốt 7 năm qua

Quỳnh Anh hoà hợp với gia đình nhà chồng thế này

Cô nàng vui vẻ đón mẹ chồng, chị chồng tới nhà để tiện xem diễu binh, diễu hành vừa qua