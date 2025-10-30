Chỉ 9 ngày sau khi bị LĐBĐ Thái Lan sa thải, HLV Masatada Ishii đã có công việc mới

Trưa ngày 30/10, CLB BG Pathum United đã thông báo bổ nhiệm ông Masatada Ishii vào chiếc ghế HLV trưởng. Ông dự kiến sẽ chính thức tiếp quản đội bóng vào dịp FIFA Days tháng 11. Trước đó, HLV người Nhật đã tới dự khán trận đấu tại FA Cup 2025/26 tại Sân vận động BG giữa BG Pathum United và Kamphaeng Phet FC.

BG Pathum United hiện đang đứng thứ 5 tại Thai League 1 và cũng đang chinh chiến tại AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship 2025/26 (cùng bảng CAHN). Quyết định bổ nhiệm HLV được kỳ vọng mang đến sự ổn định cho vị trí thuyền trưởng của CLB, khi liên tục xáo trộn trong năm 2025, từ Anthony Hudson (người vừa kế nhiệm chính Ishii ở ĐT Thái) đến Supachai Komsilp và HLV tạm quyền Vladimir Vujovic.

Tại Thai League, HLV Ishii rất được trọng vọng bởi giai đoạn vô cùng thành công với Buriram (2 mùa liên tiếp giành cú ăn ba quốc nội và đạt tỷ lệ thắng lên đến 76,5%). Khi dẫn dắt ĐT Thái Lan, ông cùng giúp họ vô địch King's Cup 2024, vào chung kết ASEAN Cup 2024 và đang trên đường giành vé tới Asian Cup 2027.

Cách đây ít ngày, Piyapong Pue-on, người thuộc hội đồng quản trị của LĐBĐ Thái Lan, tiết lộ, ý định sa thải HLV Ishii đã được cân nhắc từ sau King's Cup 2025. Ông cũng nhấn mạnh đây không phải chú ý của Madam Pang, đồng thời tỏ ra thông cảm với chiến lược gia người Nhật. Như đã biết, HLV Ishii đã rất bực bội vì quyết định đơn phương của LĐBĐ Thái Lan và cáo buộc họ "thiếu trung thực".

Dù sao thì HLV Ishii cũng đã trở lại công việc huấn luyện, và nhiều tuyển thủ Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Bắc sẽ có cơ hội chạm trán cựu HLV ĐT Thái Lan khi tái ngộ BG Pathum United ở trận lượt về ASEAN Club Championship 2025/26 (lượt đi đội bóng Thái Lan thắng 2-1).