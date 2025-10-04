Mạng xã hội những ngày qua xôn xao với cái tên Eysan Aksoy, gương mặt được cho là nữ MC mới dẫn Champions League. Với ngoại hình nổi bật cùng phong cách chuyên nghiệp, nhiều người tin rằng đây là "bông hồng" mới của làng thể thao Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sự thật bất ngờ Aksoy hoàn toàn không tồn tại, cô chỉ là nhân vật ảo được dựng nên bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Nữ MC gây sốt hoá ra là AI

Tài khoản Instagram mang tên Eysan Aksoy xuất hiện từ đầu năm nay, chỉ sau 7 tháng đã thu hút hơn 44.000 lượt theo dõi. Hình ảnh trên trang cá nhân luôn gắn với những bối cảnh hào nhoáng: bãi biển, du lịch, thảm đỏ, phòng thu, lớp học… Đặc biệt, Aksoy còn mở dịch vụ nội dung "ảnh sexy" với mức phí lên tới 771,5 bảng Anh/tháng, mang lại khoản thu không nhỏ cho người đứng sau.

Điểm nhấn khiến cái tên Eysan gây bão chính là khi cô "chuyển nghề" thành MC Champions League. Trong loạt bài đăng gần đây, Aksoy xuất hiện với hình ảnh cầm micro, tường thuật sự kiện bóng đá và tương tác như một MC thực thụ. Phong cách này được cho là lấy cảm hứng từ Eva Murati, MC người Albania nổi tiếng với 1,4 triệu người theo dõi và từng được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm của Champions League".

Nhan sắc gây xôn xao nhưng là AI

Ảnh đời thường được đăng tải

Không chỉ vậy, Eysan còn đăng ảnh diện áo của hàng loạt CLB lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ như Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor. Việc mặc áo của nhiều đội bóng khác nhau, điều vốn "cấm kỵ" với người dẫn chương trình thể thao thật nhưng lại được cư dân mạng đón nhận một cách hào hứng.