Chỉ 1 câu của Messi khiến dân mạng sôi sục 'thuyết âm mưu', sự thật là gì?

Cầu thủ Argentina khẳng định đội bóng không gặp phải vấn đề nguy hiểm hay bị đe dọa trước trận chung kết World Cup 2026 như những tin đồn "thuyết âm mưu".

Carlos Mac Allister, cha của tiền vệ Alexis Mac Allister, tiết lộ tin nhắn với con trai có nội dung bác bỏ những thuyết âm mưu xuất hiện sau khi đoạn video Lionel Messi động viên đồng đội trước trận chung kết World Cup 2026 được lan truyền trên mạng xã hội. Ông khẳng định đội trưởng Argentina chỉ yêu cầu toàn đội bình tĩnh, phối hợp và thi đấu đúng với khả năng.

Lời Messi trong phòng thay đồ trước trận gặp Tây Ban Nha gây chú ý trên mạng xã hội. Cụm từ “quên tất cả đi” của Messi cùng thái độ có phần căng thẳng của một số cầu thủ Argentina làm dấy lên nghi ngờ về việc Albiceleste gặp phải trục trặc bất thường trước khi bước vào trận đấu.

“Nào, các chàng trai. Bình tĩnh, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Hãy chỉ nghĩ đến việc chơi bóng. Quên mọi thứ đi, chúng ta chỉ cần chơi bóng. Hãy nghĩ đến việc chơi bóng thôi”, Messi nhắn nhủ các đồng đội.

Messi và các đồng đội buồn bã sau trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Ông Carlos Mac Allister cũng thừa nhận bản thân bị cuốn vào những nghi vấn ấy. Cựu cầu thủ Boca Juniors đã gửi tin nhắn trực tiếp cho con trai để hỏi chuyện gì xảy ra trong phòng thay đồ.

“Tôi viết cho Alexis: ‘Này, trong phòng thay đồ đã xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì không?’. Chính tôi cũng rơi vào logic của sự nghi ngờ. Nếu tôi còn nghi ngờ, dù biết rằng nếu có chuyện thì con trai sẽ nói ngay với mình, hãy tưởng tượng những người khác sẽ nghĩ thế nào”, cha của Alexis Mac Allister kể trên kênh Radio La Red (Argentina).

Alexis Mac Allister trả lời rằng không có sự việc bất thường nào. Theo tiền vệ Argentina, Messi chỉ nói về cách đội tuyển cần triển khai bóng khi bước vào trận chung kết.

“ Alexis nói với tôi rằng không có gì cả. Họ đang nói về việc ra sân chơi bóng theo đúng nghĩa chuyên môn: chuyền bóng, luân chuyển, phối hợp tam giác, không phá bóng lên phía trên và không đưa bóng vào những tình huống tranh chấp vô nghĩa ”, Carlos Mac Allister giải thích.

Theo ông, những lời của Messi bị tách khỏi bối cảnh, sau đó được diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Việc đội tuyển Argentina giữ kín các vấn đề trong phòng thay đồ càng khiến đoạn video hiếm hoi này tạo ra nhiều suy đoán. Carlos Mac Allister cho rằng một bộ phận truyền thông gặp khó khăn trong việc chấp nhận lời giải thích đơn giản nhất: Argentina thua vì Tây Ban Nha chơi tốt hơn.

Cựu tuyển thủ Argentina nhấn mạnh thất bại trong trận chung kết không bắt nguồn từ mâu thuẫn nội bộ, sự sắp đặt hay bất kỳ tác động bí ẩn nào.

“Chúng ta gặp Tây Ban Nha và họ chơi tốt hơn. Điều đó sẽ khiến chúng ta đau trong một thời gian, nhưng phải hiểu rằng đôi khi có một đội mạnh hơn bạn. Điều đó không có nghĩa các cầu thủ không nỗ lực. Toàn đội đã cống hiến tất cả, nhưng Tây Ban Nha bước vào trận đấu với trạng thái tốt hơn” , ông nhận xét.

Một đoạn video khác cũng tạo ra nhiều cách diễn giải là lời động viên của Emiliano Martinez trước hiệp hai. Thủ môn Argentina liên tục yêu cầu đồng đội tiến lên phía trước, chơi bằng trái tim và tìm cách đưa bóng đến Messi.

“ Tiến lên phía trước, đừng lùi lại. Chúng ta khát khao hơn họ. Những kẻ hèn nhát mới chơi lùi. Chỉ cần ba đường chuyền là chúng ta có thể tìm thấy Leo” , Martinez hét lớn.

Những câu nói quyết liệt của Martinez phản ánh tình thế khó khăn của Argentina trong trận đấu. Tây Ban Nha kiểm soát thế trận, khiến Messi ít được chạm bóng và buộc các nhà đương kim vô địch phải tìm cách thay đổi ở hiệp hai.

Việc các hình ảnh trong phòng thay đồ được công bố sau trận cũng gây bất ngờ, bởi đội tuyển Argentina thường kiểm soát rất chặt nội dung nội bộ. Dù vậy, lời giải thích từ Alexis Mac Allister cho thấy những đoạn video không chứa thông điệp bí mật nào.