Cherki nhấn chìm Forest khi Man City thắng trận thứ 8 liên tiếp

Rayan Cherki ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester City

Tiền vệ người Pháp đã kiến tạo đường chuyền mở tỷ số cho Reijnders trước khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 83 từ một pha đá phạt, giúp Manchester City giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường. Chiến thắng Forest giúp Man City có 40 điểm, hơn Arsenal một điểm, đội sẽ đối đầu với Brighton & Hove Albion vài giờ sau đó. Forest vẫn đứng ở vị trí thứ 17, lo lắng nhìn về phía sau với khoảng cách 5 điểm so với khu vực xuống hạng.

Cherki nói với TNT Sports: "Khi trận đấu đến, chúng tôi chỉ cần một điều: Chiến thắng. Chúng tôi giành điểm vì giải vô địch rất dài và rất khó khăn, vì vậy hôm nay là một chiến thắng lớn. Điều này tốt cho toàn đội vì trận đấu không hề đơn giản".

Man City kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 1 không có bàn thắng nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của Forest, với tiền đạo Erling Haaland phần lớn bị cô lập ở tuyến trên. Cơ hội tốt nhất của Forest thuộc về Morgan Gibbs-White, người đã không thể tận dụng đường chuyền của Callum Hudson-Odoi phía sau hàng phòng ngự ngay từ đầu trận.

Bàn thắng mở tỷ số đến chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, khi Cherki chuyền bóng cho Tijjani Reijnders và cầu thủ người Hà Lan dứt điểm vào lưới từ góc hẹp, 1-0. Reijnders nói: "Cherki biết cách thực hiện những đường chuyền đó và tôi đã có thể ghi bàn. Cậu ấy rất giỏi, cậu ấy tìm được khoảng trống và khi cậu ấy có bóng, bạn phải sẵn sàng ở đúng vị trí".

Pha ghi bàn mở tỷ số của Tijjani Reijnders

Nhưng lợi thế dẫn trước của Manchester City chỉ kéo dài 6 phút khi Forest phản công nhanh chóng, kết thúc bằng đường chuyền của Igor Jesus để Omari Hutchinson đánh bại Gianluigi Donnarumma bằng cú ra chân cực nhanh. Sức ép liên tục của Manchester City cuối cùng cũng được đền đáp khi Josko Gvardiol đánh đầu chuyền bóng từ quả phạt góc cho Cherki, người đã thực hiện cú sút demi volley từ rìa vòng cấm vào lưới để khôi phục lại thế dẫn bàn.

Guardiola nói: "Tất cả số cân nặng tôi tăng lên trong dịp Giáng sinh, hôm nay tôi đã giảm được. Tôi lại khỏe mạnh rồi. Sean Dyche lại tạo nên một đội bóng tuyệt vời. Đó thực sự là ba điểm rất, rất quan trọng".

Thất bại của Forest cũng kéo dài chuỗi trận không thắng của Sean Dyche trước Pep Guardiola lên 17 trận tại Premier League, chuỗi trận không thắng dài nhất của một HLV trước một HLV khác trong giải đấu. Nhưng Dyche đổ lỗi cho các trọng tài về thất bại, mô tả màn trình diễn của họ là 'không thể chấp nhận được' sau khi ông cảm thấy các quyết định không có lợi cho đội chủ nhà.

Sean Dyche phàn nàn rằng Gibbs-White đã bị đẩy ngã xuống đất trong bàn thua thứ hai và không thể đứng dậy kịp thời để cản phá cú sút của Cherki. "Thật không may, các trọng tài đã đóng một vai trò rất lớn trong trận đấu hôm nay và điều đó thật đáng tiếc. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng giờ nghĩ lại, tôi không thể tin được. Nhìn lại một số tình huống, tôi không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến".