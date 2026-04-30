Chelsea và Man City đại chiến vì “viên ngọc” gốc Việt trị giá hàng chục triệu euro

Cuộc cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang nóng lên từng ngày, và cái tên mới nhất lọt vào “tầm ngắm” của các ông lớn lại là một cầu thủ có gốc gác Việt Nam – Ibrahim Maza. Tài năng trẻ thuộc biên chế Bayer Leverkusen đang khiến cả Chelsea lẫn Manchester City sẵn sàng bước vào cuộc đua quyết liệt.

Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, Chelsea vẫn duy trì chiến lược săn tìm những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, bất chấp trước đó họ từng tuyên bố sẽ ưu tiên kinh nghiệm. Sau khi theo dõi một số tài năng trẻ khác, đội chủ sân Stamford Bridge đã chuyển hướng sang Maza – cái tên được đánh giá là một trong những “viên ngọc thô” sáng giá nhất hiện tại.

Tuy nhiên, Chelsea không phải đội duy nhất quan tâm. Manchester City, dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, từ lâu đã theo sát tiền vệ sinh năm 2005 này. Đội bóng thành Manchester xem Maza là phương án thay thế dài hạn cho Bernardo Silva – người nhiều khả năng sẽ rời CLB trong thời gian tới.

Ibrahim Maza là trường hợp đặc biệt khi mang ba dòng máu Đức, Algeria và Việt Nam. Anh sinh ra tại Berlin, trưởng thành từ lò đào tạo Hertha Berlin trước khi gia nhập Bayer Leverkusen và nhanh chóng khẳng định chỗ đứng. Dù có nguồn gốc Việt Nam, cầu thủ này đã lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế.

Ở mùa giải vừa qua, Maza gây ấn tượng mạnh với 5 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo sau gần 40 lần ra sân trên mọi đấu trường. Những con số này chưa phải quá bùng nổ, nhưng điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao là khả năng xử lý bóng, nhãn quan chiến thuật và sự đa năng trong vai trò tấn công.

Chính phong độ ổn định này giúp giá trị của Maza tăng vọt. Theo chuyên trang Transfermarkt, anh hiện được định giá khoảng 40 triệu euro – trở thành cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Dẫu vậy, để sở hữu chữ ký của tiền vệ 20 tuổi không phải chuyện dễ dàng. Bayer Leverkusen được cho là sẵn sàng giữ chân ngôi sao trẻ đến năm 2030 và chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được mức phí lên tới 70 triệu euro. Đây là con số đủ để khiến bất kỳ thương vụ nào trở nên phức tạp, kể cả với những “đại gia” như Chelsea hay Man City.

Trong bối cảnh đó, cuộc đua giữa hai ông lớn Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ còn kéo dài và căng thẳng. Chelsea cần những nhân tố trẻ để xây dựng tương lai, còn Man City lại muốn duy trì chu kỳ thống trị bằng việc bổ sung các tài năng kế cận chất lượng cao.

Dù bến đỗ tiếp theo của Ibrahim Maza vẫn chưa được xác định, một điều chắc chắn: cầu thủ mang dòng máu Việt Nam này đang từng bước khẳng định vị thế tại bóng đá châu Âu, và trở thành niềm tự hào đặc biệt với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.