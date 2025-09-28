Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh

Vòng 6 Ngoại hạng Anh chứng kiến hai cú sẩy chân gây chấn động, sau khi Man United nhận trận thua sốc 1-3 trên sân Brentford: Chelsea gục ngã 1-3 ngay tại sân nhà Stamford Bridge trước Brighton, còn Liverpool bất ngờ trắng tay trên sân Selhurst Park của Crystal Palace.



Chelsea mong chờ tìm lại sức mạnh tại sân nhà Stamford Bridge

Tại London, Chelsea nhập cuộc đầy quyết tâm như muốn gỡ gạc nhiều điều sau trận thua Man United cách đây một tuần. Ý chí của thầy trò HLV Enzo Maresca sớm được cụ thể hóa bằng lợi thế dẫn bàn. Phút 18, Enzo Fernandez bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt chuẩn xác của Reece James, mang về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Enzo Fernandez mở tỉ số cho Chelsea nhưng

Ưu thế ấy nhanh chóng bị xóa nhòa sau giờ nghỉ trước màn phản kích khá quật cường của đội khách Brighton. Tuy vậy, bước ngoặt của trận đấu phải tính từ tấm thẻ đỏ trực tiếp phút 53 của Trevoh Chalobah khi trung vệ của Chelsea có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm. Chơi thiếu người, hàng thủ Chelsea nhanh chóng vỡ trận.

Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm

Phút 77, Danny Welbeck tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Chelsea để gỡ hòa cho Brighton bằng pha ghi bàn trong vòng cấm. Phút bù giờ 90+2, Maxim De Cuyper ghi bàn thứ nhì, đưa đội khách vượt lên.

Dannyy Welbeck lập cú đúp trong khoảng 20 phút cuối

Bi kịch cho "The Blues" chỉ khép lại ở phút 90+10 sau khi Danny Welbeck hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brighton. Trận thua cay đắng khiến áp lực dành cho HLV Enzo Maresca càng thêm nặng nề, trong khi Brighton tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi đối đầu các "ông lớn".

Ismaila Sarr (7) mở tỉ số cho Palace

Trên sân Selhurst Park, Crystal Palace tạo nên cơn địa chấn trước ứng viên vô địch Liverpool. Phút 15, Ismaïla Sarr tung cú sút quyết đoán, mở tỉ số cho đội chủ nhà, khiến "Lữ đoàn đỏ" lúng túng trong suốt hiệp một.

Sang hiệp hai, Liverpool đẩy cao đội hình và chắt chiu cơ hội. Tới phút 87, cầu thủ vào thay người Federico Chiesa tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, mang lại hy vọng cho thầy trò HLV Arne Slot.

Siêu dự bị Federico Chiesa suýt giật lại 1 điểm cho Liverpool

Cao trào dù vậy lại tiếp tục xảy đến ở phút bù giờ 90+7. Eddie Nketiah – bản hợp đồng gây nhiều bất ngờ của Crystal Palace - tung cú sút chéo góc không thể cản phá, ấn định chiến thắng 2-1 trong niềm vui vỡ òa của khán giả có mặt kín khán đài sân Selhurst Park.

Liverpool nhận thất bại đầu tiên của mùa giải dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Crystal Palace áp sát chính vị trí dẫn đầu của Liverpool khi chỉ còn kém "The Kop" đúng 3 điểm.

Eddie Nketiah ấn định chiến thắng 2-1 cho Lalace trước Liverpool

Hai thất bại liên tiếp của Chelsea và Liverpool khiến cuộc đua Premier League trở nên hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết, khi những đội bóng tầm trung tiếp tục viết nên kịch bản đầy kịch tính.