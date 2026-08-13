Chelsea ra tối hậu thư, Man City có ‘xuống tiền’ 120 triệu bảng cho Enzo Fernandez?

Chelsea đã đặt Manchester City trước thời hạn 17h ngày 14/8 để đưa ra đề nghị 120 triệu bảng cho Enzo Fernandez. Quả bóng lúc này nằm ở sân Etihad, khi Man City phải quyết định có đáp ứng mức giá này hay chuyển sang phương án khác.

Với Chelsea, lập trường đã được xác định khá rõ: 120 triệu bảng hoặc Enzo Fernandez tiếp tục ở lại Stamford Bridge. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn lúc này là phản ứng của Man City, bởi đội bóng thành Manchester không bước vào cuộc đua với tiền vệ người Argentina mà không có những lựa chọn khác.

Enzo Fernandez đang tập luyện cùng Chelsea chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng cũng sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào.

Theo Sky Sports, Man City đang đàm phán với Lille về Ayyoub Bouaddi và đã chi 116 triệu bảng để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham. Điều đó cho thấy Enzo Fernandez không phải phương án duy nhất cho tuyến giữa của đội bóng này.

Vì thế, yêu cầu 120 triệu bảng của Chelsea đặt Man City trước một bài toán không đơn giản. Họ có thể chấp nhận mức giá được đưa ra và nhanh chóng đưa thương vụ đến giai đoạn đàm phán với cầu thủ, nhưng cũng có thể cân nhắc liệu Enzo Fernandez có thực sự đáng để đầu tư một khoản tiền rất lớn như vậy khi những phương án khác vẫn còn trên bàn.

Man City cũng có một yếu tố thuận lợi trong cuộc đua này: Enzo Fernandez có mối quan hệ tốt với Enzo Maresca, người hiện dẫn dắt đội bóng thành Manchester và từng làm việc với anh tại Chelsea. Dưới thời Maresca, Fernandez cũng được sử dụng ở vị trí có ảnh hưởng lớn hơn đến mặt trận tấn công.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV chỉ là một phần của câu chuyện. Với mức giá 120 triệu bảng, Man City sẽ phải đánh giá Fernandez trên phương diện dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đã có những khoản đầu tư lớn cho tuyến giữa.

Elliot Anderson vừa được Man City đưa về với giá 116 triệu bảng, trong khi Bouaddi là một mục tiêu khác đang được theo đuổi. Nếu tiếp tục chi 120 triệu bảng cho Fernandez, Man City sẽ phải bỏ ra một khoản đầu tư rất lớn nữa cho tuyến giữa, dù đã chi đậm cho Anderson và vẫn đang theo đuổi Bouaddi. Đây là lý do khiến quyết định của họ trở nên đáng chú ý hơn việc Chelsea đưa ra hạn chót.

Nhưng bài toán của Man City cũng có thể thay đổi nếu Barcelona đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Rodri. Sky Sports cho biết đội bóng Tây Ban Nha có thể nâng đề nghị dành cho tiền vệ 30 tuổi lên khoảng 50-60 triệu bảng. Rodri chỉ còn một năm hợp đồng với Man City, bởi vậy khả năng biến động ở tuyến giữa là điều đội bóng của Maresca không thể bỏ qua.

Liệu Enzo Fernandez có tái ngộ HLV Enzo Maresca?

Nếu Rodri ra đi, nhu cầu bổ sung một tiền vệ đẳng cấp sẽ trở nên cấp thiết hơn và Enzo Fernandez có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Man City vẫn phải cân nhắc giữa việc bỏ ra 120 triệu bảng cho Fernandez và lựa chọn một phương án ít tốn kém hơn.

Đây cũng là điểm khiến tối hậu thư của Chelsea trở thành một canh bạc. Đội bóng thành London đang cố gắng chấm dứt tình trạng bất định bằng cách đặt ra thời hạn cụ thể, thay vì để những cuộc tiếp xúc kéo dài đến những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Nhưng khi buộc Man City phải quyết định nhanh, Chelsea cũng phải chấp nhận khả năng đối tác bỏ cuộc.

Enzo Fernandez vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2032. Đội bóng thành London từng chi khoảng 106,8 triệu bảng để đưa anh từ Benfica về Stamford Bridge vào năm 2023. Vì vậy, việc bán anh với giá 120 triệu bảng không phải một thương vụ mang lại khoản chênh lệch quá lớn so với số tiền đầu tư ban đầu, trong khi Chelsea vẫn phải đối mặt với bài toán thay thế một cầu thủ quan trọng.

Bởi thế, Chelsea đã nói rõ điều kiện của mình, nhưng câu trả lời thực sự lại nằm ở Manchester. Từ nay đến 17h ngày 14/8, câu hỏi không còn là Chelsea định giá Fernandez bao nhiêu. Điều đáng chờ đợi là Man City có cho rằng tiền vệ người Argentina đáng giá 120 triệu bảng hay sẽ để cánh cửa này đóng lại để theo đuổi một lựa chọn khác?