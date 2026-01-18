Chelsea quật ngã Brentford 2-0 trong trận ra mắt tân HLV Rosenior

Joao Pedro và HLV Liam Rosenior

Sau chuỗi chín trận đấu chỉ thắng 1 tại Premier League, Chelsea đã thắng dù chỉ có hai cú sút trúng đích trong cả trận đấu, trong khi Brentford chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian mỗi hiệp.

Chelsea bất ngờ mở tỷ số ở phút 26 khi Joao Pedro xoay người tung cú sút như trái phá vào góc cao khung thành của Caoimhin Kelleher. Cầu thủ người Brazil ban đầu bị cho là việt vị nhưng bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra. Cole Palmer nhân đôi cách biệt cho Chelsea từ chấm phạt đền ở phút 76 sau khi Kelleher không khống chế được bóng và trong nỗ lực giành lại bóng, đã phạm lỗi với cầu thủ dự bị Liam Delap.

Chiến thắng này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, vượt qua Brentford, đội bóng đã bất bại trong 6 trận tại giải Ngoại hạng Anh. HLV Liam Rosenior bày tỏ: "Rất vui. Còn nhiều việc phải làm nhưng chiến thắng trước một đội bóng rất mạnh, tôi rất hài lòng với thái độ thi đấu. Tôi muốn tìm ra cách để chúng tôi chơi tốt hơn với bóng. Chúng tôi đã giữ sạch lưới và phòng ngự tốt trước một đội bóng luôn chơi hay".

"Đó là điều tôi yêu thích và điều tôi đòi hỏi. Tôi biết mình có một nhóm cầu thủ tài năng, tôi đã nói với họ cả tuần nay rồi. Bạn phải tìm cách để giành chiến thắng và các chàng trai chắc chắn đã làm được điều đó chiều nay. Quan trọng là bạn phản ứng tuyệt vời khi mất bóng. Chúng ta không có đủ thời gian tập luyện để hoàn thiện các chiến thuật mọi lúc. Công việc của tôi là giữ bình tĩnh và thực hiện những sự thay người đúng đắn. Công việc của tôi là giúp các cầu thủ của mình giành chiến thắng. Tôi rất thích ở đây và tôi muốn thành công với nhóm cầu thủ này. Đây là nhóm cầu thủ đầu tiên của tôi ở Premier League".

Về phía đội khách, Kevin Schade bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số trong hiệp một nhưng lại chuyền bóng và Mathias Jensen bỏ lỡ cơ hội bằng vàng khi sút trúng cột dọc. Năm phút sau giờ giải lao, Schade có cơ hội chuộc lỗi khi được đồng đội chuyền bóng thuận lợi để đối mặt thủ môn Chelsea, nhưng cú sút của anh đã bị Robert Sanchez cản phá bằng chân. HLV Keith Andrews của Brentford nói với đài BBC: "Chúng tôi không tận dụng tốt những cơ hội mình có. Tôi tự hào về màn trình diễn của toàn đội. Sự tiến bộ của đội bóng là điều mà mọi người đều có thể thấy".

Sau tiếng còi mãn trận, thay vì ăn mừng, các cổ động viên chủ nhà reo hò trong sự nhẹ nhõm. Một số người trong số họ đã tổ chức biểu tình bên ngoài sân Stamford Bridge trước trận đấu để phản đối các ông chủ người Mỹ điều hành Chelsea. Chiến lược tập trung vào các cầu thủ trẻ - với hơn 1 tỷ bảng Anh (1,34 tỷ đô la) đã được chi ra kể từ khi họ tiếp quản CLB vào năm 2022 - vẫn chưa mang lại sự ổn định trên sân cỏ, khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.