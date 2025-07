Chelsea nhận được bao nhiêu tiền nhờ chức vô địch FIFA Club World Cup 2025?

Theo phân bổ, các đại diện UEFA góp mặt từ vòng bảng sẽ được nhận hàng chục triệu USD. Con số không được hé lộ cụ thể nhưng với Chelsea, đội bóng này được cho là bỏ túi khoảng 40 triệu USD.

Tại vòng bảng, mỗi trận thắng tương đương 2 triệu USD, hòa là 1 triệu USD. Nếu CLB vào vòng 1/8 họ sẽ nhận thêm 7,5 triệu USD. Chelsea đã thắng 2, thua 1. Điều đó có nghĩa họ kiếm thêm 11,5 triệu USD nhờ vào vòng 1/8. Các chiến thắng tại vòng tứ kết, bán kết đem về khoảng 25 triệu USD nữa. Thầy trò HLV Enzo Maresca bỏ túi 76 triệu USD khi góp mặt tại bán kết.

Vào chung kết, khoản tiền thưởng được nâng lên 30 triệu USD và đội thắng trong trận chung kết sẽ lĩnh thêm 10 triệu USD. Như vậy, đội vô địch Chelsea ước tính bỏ túi 110 triệu USD tính từ đầu đến hết chiến dịch. Đây là con số cao gấp nhiều lần so với các mùa trước đây. So với quỹ tiền thưởng 1 tỷ USD cho FIFA Club World Cup phiên bản mới thì The Blues đã chiếm tới hơn 10%.

Theo tính toán, PSG kiếm gần 100 triệu USD ở giải đấu năm nay. Khoản chênh lệch 10 triệu giữa hai bên được định đoạt sau trận chung kết, nơi Chelsea thắng 3-0 nhờ cú đúp của Cole Palmer. Vì ở vòng bảng, thành tích của hai đội là giống y hệt nhau với 2 thắng 1 thua.

Hè năm nay, Chelsea đã chi hơn 200 triệu USD để mua tân binh. Có thể nói nhờ chức vô địch FIFA Club World Cup 2025, họ đã "hồi vốn" hơn một nửa con số này. Và trên hành trình vừa qua, không ít bàn thắng của Chelsea do chính các tân binh mang về, như Liam Delap hay Joao Pedro.