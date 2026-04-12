Chelsea - Man City và áp lực phải thắng

Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng

Trận đại chiến tại sân Stamford Bridge được xem là tâm điểm của vòng 32 Ngoại hạng Anh khi cả Chelsea lẫn Man City đều đối mặt với áp lực phải thắng. Chelsea cần điểm để chen chân vào nhóm đội tranh chấp vé dự Champions League, trong khi Man City chưa từ bỏ hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch với Arsenal.

Phong độ của đội chủ nhà đang là dấu hỏi lớn. Chelsea trải qua chuỗi trận đáng thất vọng tại Premier League khi liên tiếp mất điểm, thậm chí có những trận "tịt ngòi" đáng lo ngại. Dù vừa thắng đậm trước Port Vale ở FA Cup phần nào giúp họ lấy lại tinh thần, nhưng sự ổn định vẫn là điều xa xỉ với thầy trò HLV Liam Rosenior.

Đại chiến Stamford Bridge vì danh dự và tham vọng. (Ảnh: MANCITY)

Không chỉ phong độ, lực lượng cũng là vấn đề khiến Chelsea đau đầu. Việc thiếu vắng Enzo Fernandez lẫn Marc Cucurella vì án kỷ luật nội bộ khiến trục dọc "The Blues" suy giảm khả năng kiểm soát và kiến tạo từ phía sau. Bên cạnh đó, hàng loạt ca chấn thương nơi hàng thủ như Reece James hay Levi Colwill buộc đội chủ sân Stamford Bridge phải ra sân trong cảnh chắp vá đội hình. Trong bối cảnh đó, Chelsea nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự phản công và trông chờ vào tốc độ của những cái tên như Pedro Neto hay Cole Palmer.

Chờ Man City thể hiện bản lĩnh

Trái ngược với đối thủ, Man City lại đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc đúng thời điểm. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola liên tiếp giành những chiến thắng ấn tượng ở các đấu trường cúp, trong đó có màn hủy diệt Liverpool 4-0 tại FA Cup, hay loại Arsenal ở League Cup. Dù từng bị loại khỏi Champions League, đội bóng thành Manchester vẫn chứng minh họ đủ bản lĩnh để trở lại mạnh mẽ ở sân chơi quốc nội.

Điểm đáng chú ý của Man City không chỉ nằm ở chất lượng đội hình mà còn ở cách tiếp cận chiến thuật. Lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc được biến hóa linh hoạt, đặc biệt là cách họ "nhử" đối phương dâng cao trước khi tung ra những đường chuyền quyết định. Khi khoảng trống xuất hiện, các chân sút như Erling Haaland, Jeremy Doku hay Antoine Semenyo có thể tung đòn trừng phạt bất kỳ lúc nào.

Dù vậy, Man City cũng không hẳn hoàn hảo. Hàng thủ của họ đang chịu ảnh hưởng bởi chấn thương của một số trụ cột như Ruben Dias hay John Stones. Nếu không bảo đảm được sự chắc chắn, đội khách hoàn toàn có thể bị khai thác trong những tình huống phản công nhanh của Chelsea.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Man City khi họ duy trì chuỗi trận bất bại trước Chelsea trong thời gian dài. Điều này tạo ra lợi thế tâm lý không nhỏ cho thầy trò Guardiola, đồng thời gia tăng áp lực cho đội chủ nhà trong một trận đấu vốn đã mang nhiều ý nghĩa.

Chelsea có lợi thế sân nhà nhưng lại lép vế về phong độ và lực lượng. Ngược lại, Man City đang sở hữu sự ổn định cùng bản lĩnh của một đội bóng lớn ở giai đoạn nước rút. Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự kỷ luật chiến thuật, đội khách nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm.



