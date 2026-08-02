Chelsea hoàn tất thương vụ Danny Welbeck

Chelsea đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck từ Brighton theo hợp đồng 2 năm, đánh dấu thêm một bước chuyển đáng chú ý trong chính sách chuyển nhượng của đội bóng này dưới thời HLV mới Xabi Alonso.

Chelsea vừa xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck từ Brighton với mức phí không được tiết lộ. Chân sút 35 tuổi ký hợp đồng có thời hạn 2 năm và sẽ sớm hội quân cùng đội bóng thành London trong chuyến du đấu trước mùa giải tại Hồng Kông.

Danny Welbeck đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với Chelsea.

Đây là bản hợp đồng thứ 6 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, sau Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Marco Palestra và Emmanuel Emegha. Việc đưa Welbeck về Stamford Bridge cũng nối dài mối liên hệ giữa Chelsea với Brighton, sau hàng loạt thương vụ trước đó như Moises Caicedo, Marc Cucurella, Robert Sanchez hay Joao Pedro.

Welbeck chỉ còn một năm hợp đồng với Brighton nhưng được đội bóng miền Nam nước Anh tạo điều kiện ra đi. Sau khi thương vụ hoàn tất, tiền đạo người Anh bày tỏ niềm tự hào khi khoác áo Chelsea.

“Tôi thực sự vinh dự khi gia nhập một CLB tầm cỡ như Chelsea vào thời điểm rất đáng chờ đợi. Tôi đã có những cuộc trao đổi rất tích cực với HLV và ngay lập tức cảm nhận được sự kết nối. Tôi vẫn còn nguyên khát khao cống hiến và sẽ nỗ lực hết mình để mang lại niềm tự hào cho CLB cũng như người hâm mộ”, Welbeck chia sẻ.

Dù đã bước sang tuổi 35, Welbeck vẫn trải qua mùa giải hiệu quả nhất tại Premier League khi ghi 13 bàn thắng. Trước đó một năm, anh cũng đạt cột mốc 10 pha lập công, cho thấy khả năng duy trì phong độ ổn định ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Trong màu áo Brighton, Welbeck ghi 51 bàn sau 201 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Premier League, anh đã có tròn 400 lần ra sân và ghi 90 bàn thắng sau các quãng thời gian khoác áo Manchester United, Arsenal, Watford và Brighton.

Thương vụ này tiếp tục cho thấy sự điều chỉnh trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea . Sau nhiều kỳ ưu tiên cầu thủ trẻ, đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu bổ sung những nhân tố giàu kinh nghiệm theo đề xuất của HLV Xabi Alonso. Trước Welbeck, họ từng theo đuổi Granit Xhaka và đang xúc tiến ký hợp đồng với Jordan Henderson.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm Chelsea trả phí chuyển nhượng cho một cầu thủ trên 26 tuổi, kể từ sau khi họ mua tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona. Và lần cuối cùng đội bóng London này đưa ra sân một cầu thủ ngoài 30 tuổi cách đây cũng đã 2 năm.

Cựu đội trưởng Manchester United Gary Neville đánh giá quyết định chiêu mộ Welbeck là điều Chelsea còn thiếu trong nhiều năm qua. Theo ông, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm không chỉ đóng góp trên sân mà còn giúp xây dựng tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tạo điểm tựa cho các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ.

Ở góc độ chuyên môn, sự xuất hiện của Danny Welbeck cũng khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công Chelsea trở nên quyết liệt hơn. Nicolas Jackson, Liam Delap và Marc Guiu đều sẽ phải nỗ lực để giành vị trí trong kế hoạch của Xabi Alonso, khi đội bóng vừa bổ sung thêm một tiền đạo sở hữu nhiều năm chinh chiến tại Premier League.