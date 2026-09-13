Chelsea hòa Hull City 2-2: Palmer, Pedro cứu nguy

Tối 12/9, Chelsea bị Hull City cầm hòa với tỷ số 2-2 ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh.

Hull City tiếp tục gây bất ngờ khi nối dài thành tích bất bại đến hết vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh . Trên sân vận động Stamford Bridge (London) đội bóng tân binh cầm hòa Chelsea với tỷ số 2-2 trong thế dẫn bàn.

Thống kê trận đấu cho thấy thế trận áp đảo của Chelsea với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 68%. Tuy nhiên, khả năng tạo cơ hội của đội chủ nhà không nhỉnh hơn đối thủ. Thậm chí, Hull City sút nhiều hơn và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng lớn hơn (1,49 so với 0,89). Bộ ba Cole Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro tiếp tục gồng gành hàng công của Chelsea để bù đắp cho sự yếu kém của tuyến phòng ngự.

Chelsea nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ngay phút 7. Palmer cùng Joao Pedro phối hợp trước khi bóng đến vị trí của Rogers. Tân binh Chelsea dứt điểm chuẩn xác đưa đội chủ nhà vượt lên.

Trong hiệp một, đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso cầm bóng 65% nhưng chỉ có 3 cú sút, trong khi Hull City thực hiện 5 pha dứt điểm. Lợi thế về thời lượng giữ bóng không giúp Chelsea kiểm soát tốt các tình huống phòng ngự. Họ vẫn để đối thủ giành bóng và khai thác được khoảng trống phía sau trong các pha phản công.

Chelsea hòa Hull City 2-2. (Ảnh: Reuters)

Đội khách tận dụng rất tốt những cơ hội này. Trong vòng 6 phút, Belloumi ghi liền 2 bàn giúp Hull City dẫn ngược 2-1 và duy trì tỷ số này đến hết hiệp đấu đầu tiên.

Chelsea tăng sức ép trong hiệp hai. Đội chủ nhà nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên 70%, thực hiện 9 pha dứt điểm và có 5 lần đưa bóng trúng đích. Hull City lùi đội hình thấp hơn nhưng vẫn duy trì khả năng phản công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm khi Chelsea đẩy cao đội hình.

Sức ép của Chelsea được chuyển hóa thành bàn gỡ ở phút 66. Palmer đột phá bên cánh trái rồi đưa bóng vào trong để Joao Pedro dứt điểm gỡ hòa. Đội chủ nhà tiếp tục tấn công trong phần còn lại nhưng không tìm được bàn thắng thứ ba. Chung cuộc, Chelsea hòa Hull City 2-2.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Chelsea 2-2 Hull City, thứ hạng các câu lạc bộ như sau.

Thông tin trước trận Chelsea vs Hull City

Hull bước vào vòng 4 với vị trí thứ ba, hơn Chelsea một điểm và là đội duy nhất trong bốn hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh chưa thủng lưới mùa này. Chelsea ở chiều ngược lại đã trải qua 19 trận Ngoại Hạng Anh liên tiếp không giữ sạch lưới.

Thuật toán dự đoán của Sports Mole nhận định tỷ lệ thắng của Chelsea trong các kịch bản mô phỏng dữ liệu là 59,51%. Trong khi đó, xác suất Hull City thắng chỉ là 19,04%.

Chelsea đấu với Hull City ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu thống kê, Chelsea tạo trung bình 1,90 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận sau ba vòng, cao hơn đáng kể mức 0,73 của Hull. Cole Palmer có 2 bàn, thực hiện 12 cú sút và tạo 6 cơ hội. Joao Pedro có 2 bàn, 2 kiến tạo, còn Morgan Rogers đã ghi 2 bàn tại Ngoại Hạng Anh và vừa có 4 kiến tạo khi vào sân từ ghế dự bị trước Leeds.

Hull City là một trong những đội gây bất ngờ nhất đầu mùa. Đội bóng mới thăng hạng thắng Man Utd 2-0, Coventry City 1-0 rồi hòa Aston Villa 0-0. Họ có 7 điểm, ghi 3 bàn và chưa nhận bàn thua nào sau ba vòng. Man City mùa 2015/16 là đội gần nhất giữ sạch lưới ở cả bốn vòng đầu Ngoại Hạng Anh; chưa có đội mới thăng hạng nào từng đạt thành tích này.