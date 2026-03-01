Chelsea đối mặt điềm gở, Arsenal nắm lợi thế derby London

Arsenal bước vào "đại chiến" với Chelsea trên sân sân Emirates vào lúc 23 giờ 30 phút tối 1-3 (giờ Hà Nội) trong khuôn khổ vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Cuộc so tài diễn ra trong bối cảnh "Pháo thủ" nhiều năm qua luôn thể hiện vị thế vượt trội tại các trận derby London. Họ chỉ để thua 1 nhưng thắng 18 và hòa 6 trong 25 trận gần nhất đấu các đối thủ cùng thành phố ở giải quốc nội.

Arsenal đang thống trị các trận derby London. (Ảnh: SunSport)

Không chỉ ổn định về kết quả, họ còn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng khi nổ súng ở 42/44 trận derby London. Đặc biệt khi đối đầu Chelsea, ưu thế của Arsenal càng rõ rệt. Dưới thời HLV Mikel Arteta, đội bóng Bắc London chỉ thua 2 trong 16 lần chạm trán trên mọi đấu trường.

Chelsea thậm chí đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng đối thủ này tại Premier League (hòa 3, thua 5). Đây là thành tích tệ nhất của đội chủ sân Stamford Bridge kể từ giai đoạn trước thời Jose Mourinhom khi họ từng 10 năm không thể đánh bại Arsenal.

Không chỉ lép vế về lịch sử đối đầu, Chelsea còn gặp bất lợi khi làm khách. Trong 9 lần gần nhất hành quân đến sân Emirates khi đối thủ đang dẫn đầu bảng, họ chỉ thắng đúng 1 trận kể từ năm 1948.

Thành tích nghèo nàn này phản ánh rõ sự khó khăn của đội bóng Tây London mỗi khi phải đối đầu với Arsenal đang ở đỉnh cao phong độ.

Những ký ức gần đây cũng không ủng hộ Chelsea. Trong năm 2026, hai đội đã chạm trán ở bán kết Cup Liên đoàn Anh và Arsenal giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận (3-2 và 1-0).

Đây cũng là 2 thất bại hiếm hoi của HLV Liam Rosenior kể từ khi nắm quyền, trong bối cảnh ông đã giúp Chelsea thắng 8 và hòa 2 trận còn lại. Lịch sử không gọi tên Chelsea nhưng nếu Chelsea thắng ông Rosenior sẽ trở thành HLV người Anh đầu tiên sau 12 năm thắng 3 trận sân khách liên tiếp ngay từ khi tiếp quản đội bóng.

Tuy nhiên, vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở đối đầu mà còn ở chính họ. Đội bóng này thi đấu rất thiếu ổn định trước các đối thủ mạnh khi thua tới 8 trong 9 trận sân khách gần nhất trước các đội thuộc nhóm đầu bảng.

Bên cạnh đó, kỷ luật là điểm yếu rõ rệt khi họ đã nhận 6 thẻ đỏ tại Premier League mùa này – nhiều nhất giải. Trong các cuộc đối đầu Arsenal, Chelsea cũng thường xuyên rơi vào thế bất lợi vì thẻ phạt, với 7 lần bị truất quyền thi đấu.

Một điểm yếu khác là khả năng bảo toàn lợi thế khi Chelsea đã đánh rơi tới 19 điểm từ thế dẫn trước mùa này, chỉ kém West Ham United (20 điểm). Đáng lo hơn, 17 trong số đó diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge, cho thấy Chelsea thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Arsenal lại đang sở hữu nhiều cá nhân có phong độ cao, nổi bật là Eberechi Eze. Cầu thủ này vừa lập cú đúp trước Tottenham và đang cho thấy cái duyên đặc biệt ở các trận derby London khi cả 11 bàn gần nhất tại Premier League của anh đều đến ở những trận đấu cùng thành phố.

Arsenal đang có thành tích cực kỳ ấn tượng trước Chelsea. (Ảnh: SunSport)



