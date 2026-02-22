Chelsea đánh rơi chiến thắng khi Fofana lãnh thẻ đỏ

Joao Pedro mở tỷ số cho Chelsea từ phút thứ 4

Chelsea có khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số sớm từ phút thứ 4 khi Moises Caicedo tung ra một đường chọc khe tuyệt đẹp cho Pedro Neto băng xuống cánh trái đầy tốc độ, xé toang hàng thủ đối phương. Neto căng ngang vào vòng cấm cho Joao Pedro, và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội khi phóng người xoạc bóng vào lưới, mở tỷ số.

Chelsea bỏ lỡ nhiều cơ hội và duy trì thế lấn lướt cho đến phút 72, thời điểm trung vệ Wes Fofana phạm một lỗi không đáng có với James Ward-Prowse của Burnley. Cú xoạc bóng quá tầm của Fofana nhằm vào mắt cá cầu thủ dự bị của Burnley đã khiến anh nhận lãnh thẻ vàng thứ 2, phải rời sân. Điều đáng nói là anh đã nhận thẻ vàng đầu tiên trong hiệp 1 chỉ vì hành động phản ứng quyết định của trọng tài. Đây đã là chiếc thẻ đỏ thứ 8 của Chelsea mùa này mà phần lớn đều khiến Chelsea mất điểm sau khi dẫn bàn.

Chơi trong thế thiếu người, Chelsea mất dẫn sự kết dính khi Burnley tung những cầu thủ dự bị trẻ khỏe vào sân và chuyện phải đến đã đến ở phút 90+2: Từ quả phạt góc của James Ward-Prowse, bóng đi cuộn vào giữa, Zian Flemming đã băng chéo vào khu cấm địa để đánh đầu lái bóng vào góc xa khiến thủ thành Roberto Sanchez bó tay.

Đội bóng của Scott Parker hiện xếp thứ 19 và đang kém khu vực an toàn 8 điểm, trong khi Chelsea bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ tư và thu hẹp khoảng cách với Aston Villa, đội đang đứng thứ ba.

Hậu vệ Joe Worrall của Burnley nói: "Chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn một điểm từ trận đấu hôm nay. Bàn thắng của chúng tôi đến muộn nhưng ngoại trừ vài phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt trên toàn sân. Chúng tôi đã dàn trải đội hình rất tốt và tạo ra khá nhiều cơ hội. Chúng tôi thực sự hài lòng nhưng cũng thất vọng vì không thể ghi bàn sớm hơn. Chúng tôi thiếu nhịp điệu thi đấu ở giải vô địch gần đây, vì vậy việc giành được một chiến thắng và một trận hòa, đặc biệt là đều trên sân khách, chứng tỏ chúng tôi đang đi đúng hướng".

Wes Fofana phạm lỗi với James Ward-Prowse của Burnley

Aston Villa gỡ hòa phút bù giờ

Aston Villa đã vượt qua mọi khó khăn để bám sát Arsenal và Manchester City trong cuộc đua vô địch cho đến những tuần gần đây, nhưng trận hòa 1-1 với Leeds đã tiếp tục chuỗi trận tệ hại của họ tại Villa Park.

Cú sút phạt ngoạn mục từ khoảng cách 37 mét của Anton Stach đã đánh bại Emi Martinez ở cột gần, giúp Leeds dẫn trước. Đội bóng của Daniel Farke chỉ thua 2 trong 16 trận gần đây, giúp họ giảm bớt nỗi lo bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng. Nhưng Tammy Abraham đã gỡ hòa cho Villa 2 phút trước khi trận đấu kết thúc.

Năm đội bóng Premier League sẽ giành vé dự Champions League mùa giải tới nhờ màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu mùa này. Nhưng việc Chelsea và Aston Villa khựng lại sẽ tạo cơ hội cho Liverpool và Manchester United thu hẹp khoảng cách khi đối đầu với Nottingham Forest và Everton trong những ngày tới.

James Milner đã lập kỷ lục mới với 654 lần ra sân tại Premier League trong chiến thắng 2-0 của Brighton trước Brentford. Cầu thủ 40 tuổi này đá chính cho Brighton khi họ giành chiến thắng đầu tiên sau 7 trận, giúp giảm bớt áp lực cho HLV Fabian Hurzeler.

Diego Gomez ghi bàn mở tỷ số cho đội khách sau khi cú sút tuyệt đẹp của Ferdi Kadioglu chạm xà ngang bật ra. Danny Welbeck sau đó tận dụng sự lơ là trong phòng ngự của Brentford để nhân đôi cách biệt cho Brighton ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.