Chelsea công bố bom tấn đắt nhất lịch sử bóng đá Anh

Morgan Rogers gia nhập Chelsea với giá 117 triệu bảng, vượt qua thương vụ Elliot Anderson (chuyển tới Man City) để lập kỷ lục chuyển nhượng mới.

Rạng sáng 22/7, Chelsea công bố thương vụ chiêu mộ Rogers từ Aston Villa. Tuyển thủ Anh ký vào hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2033. Mức lương của Rogers ở sân Stamford Bridge chưa được tiết lộ.

Đây là thương vụ chấn động của Chelsea. Từ đầu phiên chợ hè 2026, không có nhiều tin đồn cho thấy "The Blues" có ý định chiêu mộ ngôi sao hàng đầu của Aston Villa. Arsenal mới là đội tiếp cận Rogers từ khi mùa giải 2025/26 kết thúc. "Pháo thủ" đã đàm phán với Aston Villa nhiều lần, song không chốt được Rogers vì rào cản phí chuyển nhượng.

Các nguồn tin tại Anh cho biết Arsenal chỉ sẵn sàng bỏ ra 80-100 triệu bảng cho Rogers. Aston Villa đòi hỏi nhiều hơn và giữ lập trường trên bàn đàm phán với Arsenal. Đến khi Chelsea nhảy vào cuộc đua, nửa xanh thành London chốt nhanh chóng vì chịu chi khoản tiền vượt trội. 117 triệu bảng là cái giá Chelsea đặt vào bàn đàm phán và được Aston Villa đồng ý ngay lập tức.

Trước đó, Man City chiêu mộ Anderson từ Nottingham Forest với giá 116 triệu bảng. Chelsea biến Rogers thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Cựu sao Aston Villa vượt lên Moises Caicedo để thành thương vụ đắt kỷ lục của sân Stamford Bridge.

Mùa trước, Rogers ra sân 55 trận, ghi 14 bàn và có 12 kiến tạo cho Aston Villa. Tiền vệ sinh năm 2002 có 2 mùa liên tiếp ghi 14 bàn trên mọi đấu trường cho CLB. Từ loạt số liệu thống kê, Rogers được giới phân tích đánh giá là mẫu tiền vệ cơ động, chơi tốt mọi vị trí trên hàng công. Điểm mạnh của Rogers nằm ở những pha sút xa từ ngoài khu vực cấm địa. Tiền vệ này sẵn sàng pressing mạnh mẽ và phát huy tốt nhất ở thế trận phòng ngự phản công.

Rogers có 2 mùa liên tiếp tỏa sáng ở Premier League.

Rogers có 1,3 key pass (đường chuyền tạo ra cơ hội) mỗi trận. Anh tạt bóng chính xác dao động ở mức 15%. Nhìn chung, các thống kê chuyên sâu của Rogers chỉ ở mức tròn vai. Tiền vệ sinh năm 2002 được Sky Sports đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển để vươn tới đẳng cấp cao hơn.

Truyền thông đã mổ xẻ câu chuyện Rogers có tương xứng mức giá 117 triệu bảng. ESPN nhận định thương vụ kỷ lục của Chelsea chỉ ở mức C+, có thể đi vào vết xe đổ của Jack Grealish tại Man City. The Guardian đánh giá Chelsea có lý do để chi mạnh tay cho tiền vệ đã khẳng định bản thân ở Premier League và vừa ghi dấu ấn tại World Cup 2026, song mức phí chuyển nhượng 117 triệu bảng vẫn rất cao.