Chelsea chịu khoản lỗ kỷ lục trong mùa giải 2024-2025.

Trong mùa giải trọn vẹn thứ ba dưới sự sở hữu của một tập đoàn do Clearlake Capital và Todd Boehly đứng đầu, câu lạc bộ đã ghi nhận khoản thâm hụt trước thuế là 407 triệu euro (342 triệu bảng). Chỉ có khoản lỗ 555 triệu euro của Barcelona trong mùa giải 2020-2021 là vượt quá quy mô thâm hụt đó trong bóng đá châu Âu, và đó là một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và sự trở lại của Joan Laporta trên cương vị chủ tịch.

Báo cáo của UEFA không cung cấp đầy đủ chi tiết về tình hình tài chính của từng câu lạc bộ, vì vậy, nguyên nhân chính xác dẫn đến khoản lỗ kỷ lục vẫn chưa rõ ràng. Một nguồn tin am hiểu về các hoạt động của câu lạc bộ, giấu tên để bảo vệ các mối quan hệ, cho biết khoản lỗ khổng lồ của Chelsea mùa giải trước, giống như Barcelona trước đó, bắt nguồn từ các khoản mục kế toán phi tiền mặt đáng kể.

Nguồn tin cho biết, những khoản mục này bao gồm việc xóa sổ giá trị cầu thủ (trong đó Chelsea cho rằng giá trị sổ sách của cầu thủ khó có thể thu hồi được, và do đó đã giảm giá trị đó trong sổ sách của họ), cũng như các khoản xóa sổ tài sản khác. Thành phần của những tài sản đó hiện chưa được biết.

Hơn nữa, nguồn tin này cũng đề cập đến các khoản mục tiền mặt phát sinh một lần đã ảnh hưởng tiêu cực đến số liệu của Chelsea mùa giải 2024-2025. Những khoản mục đó bao gồm khoản tiền phạt 31 triệu euro (27 triệu bảng) do UEFA áp đặt sau khi Chelsea bị phát hiện vi phạm hai quy tắc tài chính của tổ chức này vào năm ngoái.

Vậy Chelsea có phải đối mặt với án phạt nào không?

Khoản thâm hụt khổng lồ mùa giải 2024-2025 đồng nghĩa với việc tổng lỗ ba năm của Chelsea là 622 triệu euro (528 triệu bảng), con số vượt xa giới hạn lỗ 60 triệu euro do quy tắc thu nhập từ bóng đá của UEFA đặt ra, ngay cả sau khi đã trừ đi các chi phí được phép dành cho các đội trẻ và những khoản tương tự. Tuy nhiên, điều này không nên dẫn đến việc câu lạc bộ phải chịu những hình phạt nặng nề.

Là một phần của thỏa thuận dàn xếp được ký kết với UEFA vào mùa hè năm ngoái, hai bên đã đồng ý rằng khoản thâm hụt thu nhập từ bóng đá của Chelsea mùa giải 2024-25 có thể được giữ ở mức phù hợp với "mức thâm hụt dự kiến đã được đệ trình trong kế hoạch kinh doanh". Nói cách khác, miễn là khoản lỗ vẫn ở mức mà Chelsea đã báo trước và nhận được sự đồng ý của UEFA, các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp sẽ được đáp ứng. Các nguồn tin cho biết điều này đã được thực hiện.

Theo các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp đó, Chelsea chỉ được phép lỗ tối đa 5 triệu euro trong mùa giải 2025-2026 đang diễn ra. Doanh thu tăng lên, hiệu quả thương mại đã và sẽ tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là khi đã tìm được nhà tài trợ chính trên áo đấu, cùng với việc bán cầu thủ sẽ giúp câu lạc bộ tiến gần hơn đến mục tiêu đó và, như đã đề cập, kỳ vọng là Chelsea sẽ tuân thủ.

Mặc dù vậy, với báo cáo mới nhất của UEFA nêu chi tiết tỷ lệ lương trên doanh thu là 76%, cao hơn mức thông thường đối với một trong những câu lạc bộ bóng đá "lớn". Quy mô đó được phản ánh trong chi phí hoạt động 231 triệu bảng mà báo cáo nêu rõ tại Chelsea mùa giải trước.

Những khoản chi phí đó và quỹ lương của câu lạc bộ được báo cáo cho UEFA cộng lại có tổng chi phí khoảng 605 triệu bảng, trong khi doanh thu chỉ đạt 491 triệu bảng, và đó là chưa bao gồm chi phí khấu hao phí chuyển nhượng cầu thủ, vốn ở mức 190 triệu bảng trong mùa giải 2023-2024 và sẽ còn cao hơn trong các báo cáo gửi UEFA.