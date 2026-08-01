Chelsea bị phạt 10 triệu bảng, nhận án cấm chuyển nhượng treo

(CLO) Chelsea vừa bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 10 triệu bảng và nhận án cấm chuyển nhượng hai kỳ ở dạng treo sau khi thừa nhận hàng chục vi phạm trong giai đoạn tỷ phú Roman Abramovich còn sở hữu CLB. Vụ việc khép lại chuỗi điều tra kéo dài từ năm 2022.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) ngày 31/7 xác nhận Chelsea bị phạt 10 triệu bảng cùng án cấm chuyển nhượng trong hai kỳ ở dạng treo sau khi đội bóng này thừa nhận 74 vi phạm liên quan đến các quy định về người đại diện, trung gian chuyển nhượng và đầu tư của bên thứ ba đối với cầu thủ.

Ông chủ mới Todd Boehly (trước) đã chủ động báo cáo FA các sai phạm của ông chủ cũ Roman Abramovich.

Theo quyết định của FA, khoản tiền phạt 10 triệu bảng không được quyền kháng cáo và sẽ được sử dụng để đầu tư cho bóng đá phong trào. Trong khi đó, án cấm chuyển nhượng hai kỳ chỉ được kích hoạt nếu Chelsea tiếp tục vi phạm trước ngày 30/6/2027.

Ban đầu, Chelsea bị áp dụng án trừ 6 điểm ở dạng treo, có hiệu lực đến ngày 30/6/2027. Tuy nhiên, sau khi đội chủ sân Stamford Bridge kháng cáo, quyết định này được thay bằng lệnh cấm chuyển nhượng hai kỳ ở dạng treo.

FA cho biết toàn bộ 74 vi phạm đều xuất phát từ giai đoạn lịch sử của CLB, trước khi tập đoàn BlueCo do tỷ phú Todd Boehly và Quỹ đầu tư Clearlake Capital dẫn đầu hoàn tất thương vụ mua lại Chelsea vào tháng 5/2022.

Chính ban lãnh đạo mới đã chủ động tự báo cáo các sai phạm với FA, Premier League và UEFA ngay trong quá trình tiếp quản đội bóng, đồng thời hợp tác với các cuộc điều tra bằng cách tự nguyện cung cấp hàng nghìn tài liệu.

Trong thông báo chính thức, Chelsea khẳng định quyết định của FA đã khép lại toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến những vấn đề lịch sử mà CLB tự khai báo. Đội chủ sân Stamford Bridge cũng cảm ơn FA, Premier League và UEFA vì quá trình phối hợp trong suốt thời gian điều tra.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 Chelsea phải nhận án phạt liên quan đến các sai phạm dưới thời ông chủ cũ Roman Abramovich. Hồi tháng 3, Premier League đã phạt đội bóng thành London tổng cộng 10,75 triệu bảng, đồng thời áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng một năm với đội 1 (cho hưởng án treo, chưa áp dụng trong hai năm) cùng án cấm đăng ký cầu thủ học viện trong 9 tháng.

Theo báo cáo của Premier League, các sai phạm khi đó liên quan đến những khoản thanh toán bí mật trị giá khoảng 47,5 triệu bảng cho các đại diện và bên trung gian trong giai đoạn 2011-2018, cùng những vi phạm về đăng ký cầu thủ trẻ. Nhiều thương vụ nổi tiếng như Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle và Nemanja Matic được xác định có liên quan đến các khoản thanh toán này.

Vụ chuyển nhượng Willian là một trong số những thương vụ mà Chelsea bị kết luận vi phạm quy định của FA.

Trước đó, UEFA cũng từng xử phạt Chelsea 8,64 triệu bảng vào năm 2023 do báo cáo tài chính không đầy đủ dưới thời ban lãnh đạo cũ, sau khi phát hiện nhiều khoản thanh toán đáng ngờ thông qua các công ty nước ngoài có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng.

Với phán quyết mới nhất của FA, Chelsea đã hoàn tất mọi vụ việc kỷ luật liên quan đến những sai phạm có yếu tố lịch sử được phát hiện sau thương vụ đổi chủ năm 2022. Tuy nhiên, đội bóng thành London vẫn phải duy trì việc tuân thủ các quy định của FA đến hết tháng 6/2027 để tránh án cấm chuyển nhượng hai kỳ vốn đang được treo.