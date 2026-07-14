Chê Messi 'như cầu thủ hạng 3', ngôi sao Ai Cập bị bóc mẽ quá khứ tù tội

Ahmed Fatouh có nhiều phát ngôn gây tranh cãi về Lionel Messi từng bị truy tố vì vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Ngày 7/7, Argentina đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 . Sau trận đấu, Ahmed Fatouh, một trong những trụ cột của đội tuyển Ai Cập, đã gây tranh cãi vì những phát biểu về Lionel Messi. Đáng chú ý, cầu thủ này từng đối mặt với cáo buộc ngộ sát sau vụ tai nạn bỏ trốn khiến một người tử vong.

Tháng 8/2024, Fatouh bị cơ quan chức năng bắt giữ và tiến hành kiểm tra sau vụ tai nạn trên tuyến đường cao tốc sa mạc Cairo - Alexandria. Kết quả xét nghiệm cho thấy cầu thủ này có sử dụng chất kích thích.

Nạn nhân là nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng cảnh sát. Ông bị hậu vệ 28 tuổi tông trúng khi đang trên đường trở về từ kỳ nghỉ tại khu vực Bờ biển Bắc (North Coast). Theo kết quả điều tra, Fatouh điều khiển ô tô với tốc độ cao, khiến cú va chạm cực mạnh làm cơ thể nạn nhân bị xé nát. Các bộ phận trên cơ thể nạn nhân văng vào chiếc xe và hai bên đường.

Ahmed Fatouh từng đối mặt với cáo buộc ngộ sát sau vụ tai nạn bỏ trốn khiến một người tử vong.

Trên cơ sở đó, Viện Công tố Ai Cập đã chuyển hồ sơ của Ahmed Fatouh sang Tòa án Hình sự để xét xử với cáo buộc ngộ sát khi lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, ngày 16/9, Tòa án Hình sự Matrouh quyết định cho phép hậu vệ này tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 50.000 bảng Ai Cập (khoảng 26 triệu đồng).

Tại phiên tòa, luật sư đại diện gia đình nạn nhân khẳng định thân chủ của mình từ chối thỏa thuận nhận khoản tiền bồi thường theo quy định của pháp luật, trị giá 1 triệu bảng Ai Cập (khoảng 522 triệu đồng).

“Nếu cha tôi trở về nguyên vẹn, chúng tôi đã chấp nhận thỏa thuận. Nhưng cha tôi trở về trong tình trạng thi thể bị chia thành bốn phần” , con gái của nạn nhân chia sẻ.

Ahmed Fatouh thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và được xem là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của CLB Zamalek cũng như đội tuyển quốc gia Ai Cập. Cầu thủ này đã ra sân 42 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu với đội tuyển Argentina , Fatouh không ra sân do chấn thương.

Video: Argentina đánh bại Ai Cập 3-2

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Kalam El Nas” của kênh MBC Egypt, Fatouh cho biết trận đấu này đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của anh về Lionel Messi: “Thật ra, sau trận đấu đó, Messi không còn khiến tôi yêu mến nữa. Trước đây thì có, tất nhiên rồi. Nhưng sau trận đấu này thì không” .

Người dẫn chương trình hỏi hậu vệ này rằng anh đã hình dung như thế nào về việc phải kèm cặp Lionel Messi trước trận đấu và chuẩn bị chiến thuật ra sao để phong tỏa đội trưởng của Argentina. Thay vì dành những lời khen quen thuộc cho chủ nhân tám Quả bóng Vàng, Fatouh trả lời với thái độ khá lạnh lùng.

“Tôi không sợ bất kỳ ai. Với tôi, Messi chỉ là một cầu thủ bình thường. Một cầu thủ bình thường, giống như bất kỳ ai đang chơi ở giải hạng ba trong nước. Anh ấy không tạo ra khác biệt gì với tôi”, anh khẳng định.