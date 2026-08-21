Chê khéo đối thủ “mất chất”, “sếp lớn” Thái Lan đang ái ngại trước ĐT Việt Nam?

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Charnwit Polcheewin gây tranh cãi khi cho rằng ĐT Việt Nam đã không còn “đúng chất Đông Nam Á” vì sử dụng cầu thủ nhập tịch.

“Việt Nam Plus” và những tranh luận trước chung kết

Ngày 20/8, trong một sự kiện liên quan đến bóng đá trẻ, Tiến sĩ Charnwit Polcheewin, Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, bất ngờ đề cập tới trận chung kết AFF Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam. Đáng chú ý, vị quan chức bóng đá Thái Lan cho rằng ĐT Việt Nam hiện tại không còn là một “Việt Nam bình thường”, mà đã trở thành “Việt Nam Plus” với sự bổ sung của các cầu thủ Brazil.

“Như tôi từng nói đội tuyển Việt Nam lần này không phải là một Việt Nam bình thường nữa, mà là 'Việt Nam Plus' cộng thêm yếu tố Brazil. Chúng ta có sợ không? Chúng ta không sợ”, ông Charnwit Polcheewin chia sẻ.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng nhấn mạnh rằng trước đây các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu với nhau theo cách “vui vẻ và đúng chất Đông Nam Á”, nhưng Việt Nam hiện đã thay đổi với sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Ông đặt câu hỏi về “niềm tự hào” và bản sắc của các đội tuyển khu vực, đồng thời cho rằng việc Việt Nam và Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch đang tạo ra những dấu hỏi trong cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Dù vậy, ông Charnwit Polcheewin khẳng định Thái Lan sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội bóng nào tại giải đấu.

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Phát biểu này nhanh chóng tạo ra tranh luận trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều CĐV cho rằng vị quan chức bóng đá Thái Lan đang có phần “tiêu chuẩn kép” khi nhiều đội tuyển Đông Nam Á cũng sử dụng chính sách nhập tịch.

Một CĐV đặt câu hỏi: “Đông Nam Á giờ có bao nhiêu nước dùng cầu thủ nhập tịch. Indonesia nhập tịch rất nhiều cầu thủ Indonesia kiều, Malaysia nhập tịch cầu thủ ngoại không mang dòng máu, Singapore và Campuchia cũng thế. Sao không nói?”.

Một ý kiến khác cho rằng việc phát biểu xuất hiện ngay trước trận chung kết khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi: “Lại cứ nhắm Việt Nam lúc vào chung kết rồi mới nói? Các bạn ngại chăng?”.

Thậm chí, có CĐV nhìn nhận phát biểu của Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan theo hướng đây là dấu hiệu cho thấy Thái Lan thực sự dành sự quan tâm lớn cho sức mạnh của Việt Nam.

“Quan chức liên đoàn mà phát ngôn như thế, điều đó cho thấy Thái Lan đã thật sự e ngại Việt Nam rồi, ngay cả với giới thượng tầng bóng đá của họ”, một người hâm mộ bình luận.

Một số ý kiến khác lại bảo vệ chính sách hiện tại của Việt Nam, cho rằng đội tuyển vẫn dựa chủ yếu vào những cầu thủ bản địa. “Việt Nam chỉ sử dụng 3-4 cầu thủ Brazil là đủ, không gây mất bản sắc. Cơ bản bộ khung đội hình vẫn là cầu thủ bản địa Việt Nam”, một CĐV viết.

Thái Lan cũng nhập tịch, nhưng lựa chọn hướng đi khác

Thực tế, chính sách nhập tịch không phải điều mới mẻ với bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, cách tiếp cận của đội tuyển xứ Chùa vàng có sự khác biệt đáng kể so với Việt Nam hay Malaysia.

Trong nhiều năm, Thái Lan chủ yếu hướng tới nhóm cầu thủ có nguồn gốc Thái Lan, đặc biệt là những cầu thủ Thái kiều đang sinh sống và thi đấu ở nước ngoài. Đây được xem là lựa chọn nhằm tăng cường chất lượng đội tuyển nhưng vẫn duy trì mối liên hệ về nguồn gốc và bản sắc.

Thái Lan đã đẩy mạnh sử dụng các cầu thủ có dòng máu lai từ khá lâu. Tuy nhiên, nếu xét riêng chính sách khai thác nguồn cầu thủ này, đội tuyển xứ Chùa vàng đang có phần lép vế so với Indonesia.

Indonesia thời gian qua đã triển khai mạnh mẽ chương trình tìm kiếm và nhập tịch các cầu thủ có nguồn gốc Indonesia đang thi đấu tại châu Âu. Nhiều cầu thủ Indonesia kiều được đưa về đội tuyển, tạo nên một lực lượng có chất lượng chuyên môn cao và nhanh chóng giúp bóng đá nước này nâng tầm.

Phát ngôn từ vị "sếp lớn" bóng đá Thái Lan như đổ thêm dầu vào cuộc đấu giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan (Ảnh: Linh Đan).

Trong khi đó, Việt Nam đã lựa chọn một hướng đi khác khi đưa vào đội tuyển những cầu thủ Brazil đủ điều kiện nhập tịch và thi đấu tại Việt Nam (song song với việc khai thác cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nội). Sự xuất hiện của các nhân tố này đang tạo thêm lựa chọn về chuyên môn cho HLV Kim Sang-sik, đồng thời góp phần giúp ĐT Việt Nam sở hữu sức mạnh đáng kể trước trận chung kết.

Vì thế, tranh luận về “bản sắc” chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Nhưng ở góc độ bóng đá hiện đại, nhập tịch cầu thủ đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến, đặc biệt khi các đội tuyển muốn nâng cao chất lượng cạnh tranh.

Ví dụ ngay cả một nền bóng đá mạnh như tuyển Pháp cũng sử dụng rất nhiều cầu thủ "nhập ngoại" và thậm chí vô địch Euro, World Cup nhờ ngoại lực ấy.

Với Thái Lan, câu hỏi quan trọng nhất lúc này có lẽ không nằm ở việc Việt Nam còn “đúng chất Đông Nam Á” hay không, mà là đội bóng của họ sẽ đối phó thế nào với một “Việt Nam Plus” đang có phong độ rất cao trong trận chung kết AFF Cup 2026.