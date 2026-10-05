“Cháy vé” chung kết và niềm hạnh phúc của FIFA

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan đang tạo nên sức nóng đặc biệt tại Jakarta. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận toàn bộ 67.000 vé tại sân Gelora Bung Karno đã được bán hết trước giờ bóng lăn.

HLV Gianni Infantino trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Sức hút từ cuộc đối đầu giữa hai thế lực bóng đá Đông Nam Á khiến Gelora Bung Karno hứa hẹn trở thành một “chảo lửa” thực sự. Trên trang cá nhân, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ niềm vui khi trận đấu đã kín chỗ, đồng thời gửi lời chúc tới hai đội trước cuộc đọ sức quyết định chức vô địch.

Với chủ nhà Indonesia, những khán đài chật kín sẽ tạo ra điểm tựa tinh thần đáng kể. Đội bóng của HLV John Herdman giành quyền vào chung kết sau khi đứng đầu bảng A với 7 điểm. Ở lượt đấu cuối, Indonesia tạo màn trình diễn bùng nổ bằng chiến thắng 9-2 trước Bangladesh. Kết quả này giúp họ vượt qua Malaysia trong cuộc đua giành vé đi tiếp dù đối thủ cũng thắng Singapore tới 6-0.

Thái Lan lại sớm nắm quyền tự quyết nhờ hai chiến thắng liên tiếp. “Voi chiến” mở màn bằng trận thắng Pakistan 4-0, sau đó vượt qua Việt Nam 2-0 để tạo lợi thế lớn tại bảng B. Khi vé chung kết đã nằm trong tay, HLV Anthony Hudson chủ động xoay vòng lực lượng ở lượt cuối gặp Philippines. Cho dù Thái Lan thua 1-2, nhưng kết quả ấy không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng.

Một trận đấu không dễ dàng chờ đón HLV Hodson và các cầu thủ Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Cuộc đối đầu tại Jakarta vì thế hội tụ nhiều yếu tố đáng chờ đợi. Indonesia có sân nhà, khí thế sau chiến thắng đậm trước Bangladesh và nguồn động lực lớn từ các cổ động viên cuồng nhiệt. Thái Lan sở hữu kinh nghiệm, bản lĩnh cùng dàn trụ cột đã được dưỡng sức.

Vé đã hết, khán đài đã sẵn sàng và sức nóng tại Gelora Bung Karno đang lên cao. Tất cả chờ đợi màn so tài cuối cùng vào đêm 5-10 (lúc 20 giờ) để xác định nhà vô địch đầu tiên FIFA ASEAN Cup 2026.