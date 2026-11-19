Trong suốt lịch sử các kỳ World Cup nam từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các giải trẻ U20 và U17, Saudi Arabia vẫn là cái tên duy nhất thuộc châu Á từng chạm tay vào chiếc cúp danh giá khi đội U17 của quốc gia này đăng quang U17 Thế giới năm 1989. Chiến thắng ấy chắc chắn tiếp thêm động lực cho những đại diện châu Á sau này, gồm U17 Việt Nam.

Kỳ tích Glasgow năm 1989

Trong lịch sử bóng đá nam 11 người ở mọi cấp độ giải đấu do FIFA tổ chức, từ đội tuyển quốc gia cho đến các lứa trẻ U20 và U17, chức vô địch thế giới luôn là mục tiêu không tưởng với các đại diện châu Á. Thế nhưng, vẫn tồn tại một điểm sáng chói lọi mang tên U17 Saudi Arabia tại giải đấu năm 1989 trên đất Scotland.

Mùa hè 1989, U17 World Cup được tổ chức tại Scotland với sự góp mặt của 16 đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh. Khi đó, U17 Saudi Arabia hành quân đến châu Âu với tâm thế của một kẻ lót đường không hơn không kém. Bóng đá Saudi Arabia chưa tạo nên vị thế trên thế giới trong khi quốc gia này mới chỉ đầu tư vào bóng đá trẻ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Ivo Wortmann đã tạo nên một câu chuyện cổ tích có thật bằng lối chơi kỹ thuật, giàu tốc độ và tinh thần chiến đấu quả cảm.

U17 Saudi Arabia nằm ở bảng đấu đầy thử thách cùng Bồ Đào Nha, Guinea và Colombia. Đại diện Tây Á bị đánh giá yếu nhất bảng, nếu không muốn nói sẽ là “kho điểm” cho phần còn lại. Nhưng ngay từ đầu, họ bắt đầu tạo ấn tượng bằng hai trận hòa cùng tỷ số 2-2 trước Bồ Đào Nha và Guinea. Trận cuối, đội tuyển này đánh bại Colombia 1-0 để hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhì bảng.

Càng tiến sâu, bản lĩnh của những chàng trai trẻ vùng Vịnh càng được tôi luyện sắc bén. Tại tứ kết, U17 Saudi Arabia cầm hòa ứng cử viên nặng ký U17 Nigeria không bàn thắng suốt thời gian thi đấu chính thức và giành chiến thắng đầy kịch tính trên chấm luân lưu. Nên nhớ, Nigeria là kỷ lục gia của sân chơi U17 với 5 lần vô địch trong lịch sử.

Chức vô địch của U17 Saudi Arabia năm 1989 vẫn là bất ngờ lớn nhất lịch sử các VCK

Bước vào bán kết, họ vượt qua người hàng xóm U17 Bahrain với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng, nơi U17 Saudi Arabia phải đối mặt với áp lực cực đại khi đối thủ của họ là chủ nhà U17 Scotland.

Ngày 24 tháng 6 năm 1989, trước hơn 50.000 khán giả tại thánh địa Hampden Park, bóng đá Saudi Arabia đứng trước trận cầu lịch sử. Đối với các cầu thủ còn quá trẻ, việc thi đấu dưới áp lực khổng lồ gần như là thách thức không thể vượt qua. Thực tế, U17 Saudi Arabia đã bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 25 phút bóng lăn. Khi ấy, tưởng chừng đại diện châu Á sẽ sụp đổ trước sức ép nghẹt thở từ khán đài.

Thế nhưng, các pha lập công của Sulaiman Al-Reshoudi và Waleed Al-Terair đã giúp Saudi Arabia gỡ hòa 2-2 đầy ngoạn mục. Trận đấu kết thúc thời gian chính thức với tỷ số hòa 2-2. Trên loạt sút luân lưu cân não sau đó, bản lĩnh thép giúp họ đánh bại Scotland với tỷ số 5-4, bước lên đỉnh thế giới trong sự ngỡ ngàng của giới túc cầu.

Chiến công tại Glasgow chính là viên gạch nền móng vững chắc tạo nên thế hệ vàng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Saudi Arabia. Những tài năng trẻ bước ra từ giải đấu năm 1989 như Fuad Anwar, Saud Al-Qanat, Abdullah Al-Dosari cùng lứa đàn anh đồng trang lứa đã nhanh chóng trưởng thành, hợp thành bộ khung bất khả chiến bại của đội tuyển quốc gia suốt thập niên 1990.

5 năm sau kỳ tích tại Scotland, Saudi Arabia lần đầu tiên giành vé dự World Cup và lập tức gây chấn động khi vượt qua vòng bảng, đánh bại cả Bỉ lẫn Morocco để tiến vào vòng 16 đội. Trong giai đoạn này, "Chim ưng xanh" liên tiếp góp mặt ở 4 kỳ World Cup liền (1994, 1998, 2002, 2006) và hai lần lên ngôi vô địch Asian Cup vào các năm 1996 và 2000, khẳng định vị thế anh cả tuyệt đối của bóng đá châu Á.

Chiến thắng năm 1989 đã trở thành bệ phóng cho bóng đá Saudi Arabia

Nỗi trăn trở về sự lép vế của bóng đá châu Á

Chức vô địch của U17 Saudi Arabia năm 1989 càng trở nên giá trị bao nhiêu thì lại càng phơi bày sự lép vế rõ rệt của bóng đá châu Á bấy nhiêu. Tính đến nay, trong tổng số hàng chục kỳ World Cup nam 11 người ở cả 3 cấp độ đội tuyển quốc gia, U20 và U17, Saudi Arabia vẫn là cái tên duy nhất thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á từng được nâng cao chiếc cúp danh giá.

Trong khi đó, châu Á lép vế hoàn toàn. Tại sân chơi cao nhất, thành tích tốt nhất của châu Á mới chỉ dừng lại ở vị trí thứ tư của Hàn Quốc tại World Cup 2002. Tại đấu trường U20 World Cup, các đại diện AFC có 3 vào chung kết của Qatar năm 1981, Nhật Bản năm 1999 và Hàn Quốc năm 2019. Cả 3 lần, họ đều thất bại.

Sự chênh lệch trình độ giữa châu Á với phần còn lại của thế giới hiện lên đầy trần trụi khi đặt lên bàn cân so sánh với các khu vực khác. Nếu như châu Âu và Nam Mỹ thống trị tuyệt đối ở mọi cấp độ với hàng chục danh hiệu lớn nhỏ, thì ngay cả một khu vực từng bị xem là vùng trũng về chiến thuật như châu Phi cũng đã bỏ xa châu Á với ít nhất 7 lần đăng quang ở các giải trẻ thế giới. Bóng đá lục địa đen sở hữu một U17 Nigeria hùng mạnh với kỷ lục 5 lần vô địch U17 World Cup, bên cạnh 2 chức vô địch U20 World Cup đầy thuyết phục của Ghana và Morocco.

U17 Việt Nam sẽ phải khỏa lấp điểm yếu thể hình

Thực tế khắc nghiệt này chỉ ra một quy luật mang tính hệ thống: U17 gần như là sân chơi duy nhất mà bóng đá châu Á có thể thu hẹp khoảng cách và cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương với các khu vực tinh hoa của bóng đá thế giới. Ở độ tuổi 16 và 17, sự chênh lệch về thể hình, sức mạnh cơ bắp và cường độ vận động giữa cầu thủ châu Á với các đồng nghiệp đến từ châu Âu, Nam Mỹ hay châu Phi chưa thực sự bộc lộ quá rõ rệt.

Những yếu tố như kỷ luật chiến thuật, sự khéo léo và tinh thần tập thể có thể giúp các đội bóng trẻ châu Á khỏa lấp khiếm khuyết thể chất để tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi bước sang ngưỡng cửa U20 và đặc biệt là cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ xử lý ở cường độ cực cao cùng chiều sâu tư duy chiến thuật hiện đại, các đại diện châu Á lập tức bộc lộ giới hạn.

Vì lẽ đó, ký ức hào hùng của U17 Saudi Arabia năm 1989 sẽ trở thành tấm gương cho các đại diện châu Á khác noi theo. Có thể U17 Việt Nam sẽ gần như không thể đăng quang như cách U17 Saudi Arabia đã làm nhưng nhìn vào tấm gương quá khứ, chắc chắn các học trò của HLV Cristiano Roland sẽ được tiếp thêm tự tin gây bất ngờ ở chiến dịch năm nay.