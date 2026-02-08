Châu Á thống trị Big Air trượt ván trên tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2026

Nội dung Big Air nam môn trượt ván trên tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2026 chứng kiến sự áp đảo của các vận động viên châu Á, khi Nhật Bản giành cú đúp huy chương vàng và bạc, còn đương kim vô địch Trung Quốc khép lại đêm thi với tấm huy chương đồng.

Trong đêm thi 7/2 tại công viên tuyết Livigno, Kira Kimura và Ryoma Kimata thi đấu nổi bật để mang về huy chương vàng và bạc cho Nhật Bản, vượt qua đương kim vô địch Su Yiming của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh kỹ thuật gay cấn.

Kimura, 21 tuổi, gặp lỗi ở lượt nhảy thứ hai nhưng kịp sửa sai bằng cú xoay 1900 cực khó ở lượt cuối. Màn trình diễn này giúp anh đạt 179,50 điểm, giành huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Kimata xếp ngay sau với 171,50 điểm, còn Su kết thúc với 168,50 điểm.

Kira Kimura mang về huy chương vàng cho Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Trước khi bước lên bục nhận huy chương, Kimura bật khóc và ôm chầm huấn luyện viên Daisuke Nishimura. “Năm nay, tôi thực sự dành rất nhiều thời gian chỉ để tập luyện trượt tuyết. Gia đình và đội ngũ huấn luyện luôn ủng hộ tôi. Tôi rất hạnh phúc khi đạt được kết quả này. Tôi đã chứng minh được với những người từng nghi ngờ khả năng của tôi rằng họ đã sai” , anh nói.

Theo Kimura, thành công của đội tuyển Nhật Bản đến từ quá trình tập luyện dày đặc trong kỳ nghỉ giữa mùa, với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại và hệ thống túi khí khổng lồ giúp vận động viên rèn luyện kỹ thuật trên không một cách an toàn.

Kimata, 23 tuổi, cho biết anh hài lòng với phần thi của mình: “Tôi đã dốc 120% sức lực. Tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể, cả về thành tích lẫn kỹ thuật”.

Trong khi đó, Su Yiming chịu áp lực lớn khi bảo vệ danh hiệu. Anh ngã ở lượt nhảy thứ hai sau khi thử một động tác có độ khó cao, khiến cơ hội giành huy chương vàng gần như rất thấp. Dù vậy, tay đua 21 tuổi vẫn lạc quan: “Giờ tôi đã có đủ các màu huy chương Olympic. Với tôi, đó là điều rất đáng tự hào” . Trước đó, Su từng giành huy chương bạc nội dung slopestyle tại Bắc Kinh.

3 tấm huy chương ở nội dung Big Air trượt ván trên tuyết đều thuộc về những vận động viên người châu Á. (Nguồn: Reuters)

Cả 3 vận động viên giành huy chương đều sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung slopestyle khởi tranh từ ngày 16/2. Kimura thẳng thắn đặt mục tiêu: “Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng chinh phục huy chương vàng ở nội dung slopestyle”.

Trượt ván trên tuyết là môn thể thao kết hợp đặc trưng của lướt sóng, trượt ván và trượt tuyết, tạo nên sự pha trộn giữa tốc độ và kỹ thuật biểu diễn.

Sức hấp dẫn của bộ môn nằm ở những màn trình diễn giàu tính thẩm mỹ, song để đạt được điều đó, vận động viên phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật rất cao. Họ đứng trên một tấm ván duy nhất để trượt xuống sườn dốc phủ tuyết, vì vậy khả năng giữ thăng bằng đóng vai trò quyết định. Ngoài ra, việc kiểm soát tốc độ một cách chính xác là yếu tố then chốt, đặc biệt khi vận động viên di chuyển qua địa hình phức tạp hoặc chuẩn bị thực hiện các động tác kỹ thuật.

Ở nội dung Big Air, vận động viên được chấm điểm dựa trên hai cú nhảy tốt nhất trong ba lượt. Vận động viên lấy đà trên dốc rồi phóng mình lên không trung, tận dụng tối đa độ cao để thực hiện chuỗi động tác kỹ thuật như xoay, lộn và giữ ván. Thành tích được đánh giá dựa trên mức độ phức tạp của kỹ thuật, độ cao đạt được, phong cách thể hiện và khả năng tiếp đất gọn gàng, ổn định.