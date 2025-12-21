Châu Á thành lập giải đấu đầy tham vọng: Đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội đến World Cup?

Giải đấu mới của AFC

Giải đấu mới dự kiến mang tên AFC Nations League, được tổ chức theo mô hình giống như UEFA Nations League tại châu Âu.

Hiện AFC có 47 thành viên. Một số đội tuyển luôn luôn bận rộn và “kín lịch” thi đấu các giải quốc tế cũng như giao hữu. Tuy nhiên, không ít những đội tuyển không tìm được đối thủ phù hợp và gặp khó khăn trong nhiều vấn đề khác nên bỏ qua lịch thi đấu quốc tế (FIFA Days).

AFC kỳ vọng AFC Nations League có thể giúp các đội tuyển châu Á được thi đấu thường xuyên hơn với những đối thủ chất lượng, giúp nâng cao trình độ cho các cầu thủ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thành một giải đấu thay vì những trận giao hữu đơn lẻ thông thường sẽ tạo ra sức hút lớn hơn đáng kể đối với người hâm mộ.

Tại châu Âu, UEFA Nations League bắt đầu được tổ chức từ năm 2018 và đã trải qua 4 mùa giải. Đã có 3 đội tuyển khác nhau đăng quang là Bồ Đào Nha (2 lần), Pháp và Tây Ban Nha.

Ronaldo đã 2 lần nâng cao chiếc cúp vô địch UEFA Nations League cùng tuyển Bồ Đào Nha

Về mức độ danh giá, UEFA Nations League đương nhiên không thể so sánh với Euro. Nhưng những lợi ích về nhiều mặt từ chuyên môn đến doanh thu giúp giải đấu ngày càng được đánh giá cao hơn.

Đặc biệt, kể từ khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) trao thêm suất dự vòng play-off tranh vé World Cup cho những đội đạt thành tích tốt ở Nations League, mức độ cạnh tranh đã gia tăng đáng kể.

Tuyển Việt Nam có thêm cơ hội đến World Cup?

Dù VFF rất nỗ lực trong việc tạo điều kiện tổ chức các trận đấu giao hữu, đội tuyển Việt Nam không phải lúc nào cũng lấp đầy lịch thi đấu mỗi dịp FIFA Days. AFC Nations League được đánh giá là cơ hội để “Những chiến binh Sao Vàng” thi đấu những trận đấu quốc tế một cách đều đặn hơn.

Ngoài ra, nếu như AFC cũng làm như UEFA khi trao quyền lợi tại vòng loại World Cup cho các đội thành tích cao tại Nations League, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một cánh cửa tiến gần hơn đến World Cup.

Hãy nhìn vào vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Đội tuyển Thụy Điển xếp cuối bảng B vòng loại với vỏn vẹn 2 điểm sau 6 trận. Họ không thắng nổi trận nào và xếp sau 2 đội bị đánh giá thấp hơn là Kosovo và Slovenia.

Theo lẽ thường, với thành tích như vậy, Thụy Điển hết cửa dự World Cup. Nhưng Gyokeres cùng các đồng đội vẫn được trao tấm vé dự vòng play-off nhờ vào thành tích ở Nations League mùa 2024/25. Đây chính là cơ hội thứ hai dành cho Thụy Điển và cũng là giá trị thiết thực đến từ Nations League.

Quay trở lại với đội tuyển Việt Nam. Thành tích tốt nhất trong quá khứ của đoàn quân áo đỏ là lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và có được 1 trận thắng. Dù châu Á đã được tăng thêm suất dự World Cup, việc giành vé theo vòng loại truyền thông vẫn rất khó khăn. Từ đó, AFC Nations League có thể coi là một con đường mới.

AFC Nations League có thể mở ra con đường mới trong việc tranh vé World Cup dành cho đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, thể thức chia nhóm cụ thể của AFC Nations League vẫn chưa được thống nhất. Nếu áp dụng số lượng bảng đấu giống UEFA, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở League B cùng các đối thủ từ hạng 17 đến 32 châu Á như: Tajikistan, Lebanon, Malaysia, Indonesia, Triều Tiên…