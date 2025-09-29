Châu Á có thể nhận thêm suất dự Word Cup, báo Trung Quốc bất ngờ gọi tên đội tuyển Việt Nam

World Cup có thể tăng lên 64 đội

Bất chấp những phản đối đến từ LĐBĐ châu Âu và một số thành viên khác, ý tưởng tăng số đội tham dự VCK World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội đang được các nước chủ nhà khu vực Nam Mỹ theo đuổi nghiêm túc.

Theo kế hoạch ban đầu, VCK World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở 6 liên đoàn. Trong đó, 3 liên đoàn Argentina, Paraguay và Uruguay thuộc khu vực Nam Mỹ sẽ chỉ đăng cai 1 trận đầu tiên vòng bảng. Còn lại các trận đấu sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc.

VCK World Cup 2030 có thể có 64 đội tham dự

Nhưng 3 liên đoàn Nam Mỹ đang bày tỏ mong muốn được tổ chức trọn vẹn 1 bảng đấu chứ không chỉ là 1 trận đấu. Từ đó, họ đề xuất FIFA tăng số đội dự VCK World Cup từ 48 lên thành 64.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có cuộc họp với các đại diện từ LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL). Phía CONMEBOL kỳ vọng World Cup 2030 – giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup – sẽ được tổ chức một cách đặc biệt. Và nâng từ 48 lên 64 đội là một phần quan trọng trong kế hoạch đăng cai.

Báo Trung Quốc gọi lên đội tuyển Việt Nam

Khi FIFA tăng số đội từ 32 lên 48, LĐBĐ châu Á (AFC) đã cũng được tăng số suất lên thành 8,5. Nếu như kế hoạch tăng lên 64 đội được thông qua, số suất tham dự dành cho AFC đương nhiên cũng tiếp tục tăng lên.

Về lý thuyết, việc tăng suất mở ra cơ hội cho những đội tuyển từng lọt vào vòng loại thứ ba những năm gần đây. Nhưng truyền thông Trung Quốc lại không tỏ ra lạc quan.

Trang Sohu (Trung Quốc) bình luận: “Việc mở rộng World Cup sẽ không làm thay đổi căn bản cục diện cạnh tranh của bóng đá châu Á. Mặc dù châu Á có khả năng được trao 9 suất hoặc hơn vào năm 2030 nếu giải đấu được mở rộng lên 64 đội, nhưng sự cải thiện chung về chất lượng bóng đá châu Á đã làm tăng cường tính cạnh tranh.

Nhật Bản, Iran, Australia và Hàn Quốc đã khẳng định vị thế vững chắc ở nhóm dẫn đầu. Trong khi Uzbekistan, Iraq và UAE liên tục thống trị vòng loại nhờ hệ thống đào tạo trẻ phát triển tốt và khả năng thực thi mạnh mẽ. Ngay cả khi số suất tham dự tăng lên, tuyển Trung Quốc vẫn cần phải đánh bại ít nhất năm hoặc sáu đối thủ mạnh ngang ngửa, một thách thức không hề nhỏ”.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) bị Indonesia đánh bại ở vòng loại World Cup 2026

Sohu nhắc đến những đối thủ tiềm tàng như Việt Nam hay Thái Lan: “Đáng lo ngại hơn, sự trỗi dậy của các đội bóng hạng trung châu Á đang làm nhỏ đi cơ hội của đội tuyển Trung Quốc.

Thái Lan xếp hạng 101 trên thế giới, Tajikistan thứ 104 và Việt Nam thứ 114. Mặc dù xếp hạng thấp hơn Trung Quốc, nhưng năng lực cạnh tranh của họ là không thể phủ nhận.

Thái Lan từng thống trị các giải đấu Đông Nam Á với phong cách thiên về kỹ thuật, trong khi Tajikistan đạt được thành công với phong cách tấn công mạnh mẽ. Việt Nam, thông qua nhiều năm đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ, đã cải thiện toàn diện sức mạnh và kỹ thuật của các cầu thủ. Đối mặt với những đối thủ này, đội tuyển Trung Quốc đều có nguy cơ thua trận.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng tuyển Trung Quốc 3-1 ở vòng loại World Cup 2022

Những vấn đề mà bóng đá Trung Quốc đang phải đối mặt không chỉ giới hạn ở số suất tham dự World Cup hay thứ hạng FIFA. Từ sự sa sút của giải VĐQG Trung Quốc đến hệ thống đào tạo trẻ thiếu tổ chức và bị thu hẹp, sức cạnh tranh của đội tuyển Trung Quốc tại các giải đấu châu Á đã suy giảm đều đặn.

Ở chiều ngược lại, các đối thủ như Việt Nam và Thái Lan đã xây dựng được mô hình kim tự tháp đào tạo tài năng thông qua các chương trình phát triển bóng đá trẻ và bóng đá học đường.

Nếu không ngăn được đà sa sút, ngay cả khi World Cup mở rộng lên 128 đội, đội tuyển Trung Quốc vẫn có thể phải đứng ngoài cuộc”.