Chật vật vào chung kết, HLV Thái Lan nhắn nhủ tới tuyển Việt Nam

HLV Anthony Hudson đã sớm nghĩ về viễn cảnh gặp Việt Nam dù trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia còn chưa diễn ra. Ông khẳng định ở chung kết, Thái Lan sẽ nắm lợi thế so với Việt Nam vì được nghỉ nhiều hơn 1 ngày.

Tối 18/8, đội tuyển Thái Lan đã để thua Singapore 1-2 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Dù vậy, với thắng lợi chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận, Voi chiến vẫn chính thức giành vé vào chơi trận chung kết. Họ đang chờ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Trận bán kết tại Mỹ Đình còn chưa diễn ra nhưng HLV Anthony Hudson đã sớm nghĩ về viễn cảnh gặp Việt Nam. Ông tuyên bố thẳng sau khi kết thúc 90 phút ở Rajamangala: "Vào chung kết, khả năng rất cao chúng tôi sẽ gặp Việt Nam. Thật may mắn là chúng tôi có thời gian chuẩn bị trước Việt Nam 1 ngày, chừng đó là đủ cho trận gặp Việt Nam.

Trận chung kết lượt đi, chúng tôi được chơi trên sân nhà trước, khác với vòng bán kết khi phải đá sân khách trước. Và chúng tôi có nhiều hơn Việt Nam 1 ngày chuẩn bị, điều này rất quan trọng vì vài ngày nghỉ sẽ giúp thể lực hồi phục rõ rệt. Chi tiết chiến thuật chưa cần bàn tới lúc này, điều cần làm là giúp các cầu thủ đạt trạng thái sung mãn nhất cho hai lượt trận chung kết".

Mặc dù đã hoàn thành mục tiêu, nhưng HLV Anthony Hudson thừa nhận màn trình diễn ở trận lượt về chưa thực sự trọn vẹn: “Trước hết, phải nói rằng tôi rất tự hào về các học trò khi đã lọt vào trận chung kết với một đội hình gồm các cầu thủ trẻ kết hợp với không ít cựu binh. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này thực sự đáng thất vọng, bởi chúng tôi đã có khá nhiều cơ hội để gỡ hòa hoặc giành chiến thắng trong hiệp hai.

Phải nói rằng việc đối đầu với Singapore cả hai lượt trận đều không hề dễ dàng. Và trận đấu hôm nay đã cho thấy lý do tại sao Singapore lại chơi tốt như vậy khi gặp Indonesia và Việt Nam. Dù sao thì chúng tôi cũng đã giành vé vào chung kết và chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị”.

Trước những ý kiến cho rằng lối chơi của đội nhà chưa thuyết phục, HLV trưởng tuyển Thái Lan thẳng thắn đáp trả: “Trước hết, phải nói rằng giải đấu này nằm trong giai đoạn tiền mùa giải của các giải vô địch quốc gia, hơn nữa phần lớn lực lượng của Thái Lan là cầu thủ trẻ.

Quan trọng là thể lực của các cầu thủ chưa đáp ứng trọn vẹn phương án chiến thuật. Khi thua trận, nhiều người có thể không hài lòng, nhưng nên nhớ chúng tôi đã vào chung kết. Tôi hiểu những câu hỏi từ người hâm mộ, nhưng tôi khẳng định mình tự hào về mọi cầu thủ và quan trọng nhất là chúng tôi đã vào chung kết đúng mục tiêu”.