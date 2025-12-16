Chật vật thắng Malaysia, HLV Thái Lan gửi 'chiến thư' cho U22 Việt Nam

Tối 15/12, trên sân Rajamangala (Bangkok), U22 Thái Lan thắng U22 Malaysia ở trận bán kết với tỷ số 1-0 để giành quyền vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Đối thủ tranh huy chương vàng với đội chủ nhà chính là U22 Việt Nam.

Phát biểu sau trận bán kết, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam U22 Thái Lan thừa nhận sức mạnh của U22 Việt Nam , tin rằng màn so tài sắp tới sẽ mang ý nghĩa quyết định vị thế của bóng đá khu vực.

“Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết. Đây là bước tiến quan trọng, bởi cả các cầu thủ lẫn người hâm mộ đều rất khao khát tấm huy chương vàng SEA Games lần này. Chúng tôi đang tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Đội tuyển U22 Thái Lan, các cầu thủ, người hâm mộ chỉ có một mục tiêu, đó là vô địch” , ông Thawatchai chia sẻ.

"Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ gặp họ ở chung kết, và điều đó đã xảy ra. Chúng tôi hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng. Nếu muốn giành lại vị trí số một Đông Nam Á, chúng tôi phải đối đầu và vượt qua những đối thủ mạnh như vậy".

HLV Thái Lan dành lời khen cho khả năng thi đấu của đội tuyển Việt Nam. (Nguồn: Khaosod)

Đánh giá về chuyên môn, HLV Wang cho rằng điều U22 Thái Lan cần cải thiện nhất lúc này là thể lực: “Ở SEA Games, không có đối thủ nào dễ chơi. Tôi cũng muốn dành lời khen cho Malaysia. Dù chỉ còn 10 người, họ vẫn thi đấu đầy nỗ lực và thể hiện tinh thần tập thể đáng ghi nhận”.

Ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan cho biết sẽ có những tính toán thận trọng nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ trước trận chung kết. Theo đó, đội sẽ hạn chế thời gian thi đấu của những cầu thủ vừa ra sân, kiên nhẫn xoay vòng đội hình và sử dụng nhân sự một cách hợp lý. Hai ngày còn lại được xem là quãng thời gian then chốt để toàn đội hồi phục thể lực trước khi vào trận chung kết với đội tuyển Việt Nam.

Sau chiến thắng trước U22 Malaysia, U22 nhận được khoản tiền thưởng 1 triệu baht như một lời động viên từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được tổ chức trên sân Rajamangala (Bangkok) lúc 19h30 ngày 18/12.