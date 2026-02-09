Chạnh lòng thay David Beckham: Đăng ảnh nhớ thương con giữa lúc cậu cả ngỗ nghịch phũ phàng xoá hình xăm tri ân bố

Giữa những căng thẳng gia đình ngày càng leo thang, David Beckham bất ngờ có động thái khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng khi chia sẻ một lời tri ân đầy cảm xúc dành cho con trai cả Brooklyn - người đang xa cách với gia đình.

Cựu danh thủ 50 tuổi và vợ Victoria Beckham vô cùng đau lòng sau bài "bóc phốt" gia đình gay gắt dài 6 trang mà Brooklyn đăng tải tháng trước. Dù chàng trai 26 tuổi không có ý định hòa giải với gia đình ruột thịt nhưng David vẫn luôn rộng mở cánh cửa đón Brooklyn quay về.

Mới đây, David Beckham khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh sắp xếp lại bộ sưu tập giày bóng đá đồ sộ của mình. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, anh đã giữ lại mọi đôi giày từng mang trên sân - như những mảnh ký ức không thể thay thế.

David Beckham nhớ thương con trai giữa lúc mâu thuẫn gia đình (Ảnh: Getty)

David đăng giày bóng đá có thêu tên các con, trong đó nổi bật tên cậu cả Brooklyn

Điều khiến người hâm mộ tinh ý xúc động chính là trên nhiều đôi giày, tên của Brooklyn cùng các con Romeo, Cruz và Harper vẫn được thêu cẩn thận. David vốn nổi tiếng với thói quen khắc tên các con lên giày thi đấu như một cách âm thầm bày tỏ tình yêu dành cho gia đình.

Sự nghiệp lẫy lừng của Beckham bắt đầu từ Manchester United năm 1992, trước khi anh chuyển sang Real Madrid năm 2003 và sau đó là LA Galaxy giai đoạn 2007-2012. Dù đã rời xa sân cỏ, những kỷ niệm gắn liền với gia đình dường như vẫn luôn hiện diện trong từng dấu ấn anh trân trọng lưu giữ.

Trái ngược với hình ảnh đầy hoài niệm của David, Brooklyn mới đây lại bị phát hiện đã xóa nhiều hình xăm tri ân gia đình. Trước đó, trên cánh tay phải của anh từng có chữ "dad" cùng dòng chữ "Love you Bust" - biệt danh thân mật David dành cho con trai cả. Tuy nhiên, những hình ảnh mới cho thấy các chi tiết này đã bị xăm đè bằng những hình khối và ngôi sao, trở nên mờ nhạt hoặc biến mất hoàn toàn.

Không chỉ vậy, tên của các em Romeo, Cruz và Harper - từng xuất hiện rõ ràng trên các ngón tay Brooklyn - cũng đã bị xóa. Chỉ cách đây một tuần, trong một video nấu ăn, những hình xăm này vẫn còn nhìn thấy, nhưng hiện tại đã không còn dấu vết.

Trong khi đó, các hình xăm Brooklyn dành cho vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - vẫn được giữ nguyên và nổi bật trên cơ thể anh. Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi truyền thông tiết lộ Brooklyn và Nicola đang lên kế hoạch nhận con nuôi đầu lòng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Brooklyn xóa hình xăm tri ân gia đình. Năm ngoái, anh từng xóa hình xăm trên ngực dành cho mẹ - Victoria Beckham. Chuỗi động thái liên tiếp này càng khiến công chúng không khỏi đặt dấu hỏi lớn về mức độ rạn nứt trong gia đình nổi tiếng bậc nhất làng giải trí - thể thao thế giới.