Chạnh lòng tấm ảnh avatar "u buồn" của Fermin Lopez ngày Tây Ban Nha vô địch World Cup: Đúng là số phận nghiệt ngã

World Cup 2026 và nốt trầm Fermin Lopez.

Đêm 19/7/2026, sân vận động MetLife (New Jersey) bùng nổ trong xúc cảm khi tiếng còi kết thúc trận chung kết FIFA World Cup 2026 vang lên. Tây Ban Nha chính thức đánh bại Argentina 1–0 nhờ pha lập công quý như vàng ở phút 106 của Ferran Torres, lần thứ hai trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới.

Ngay sau chức vô địch, mạng xã hội ngập tràn sắc đỏ chiến thắng. Lần lượt các ngôi sao như Eric Garcia, Dani Olmo, Ferran Torres hay Gavi đồng loạt đổi ảnh đại diện Instagram sang khoảnh khắc kiêu hãnh ôm chặt chiếc cúp vàng FIFA World Cup. Thế nhưng, giữa dòng chảy rực rỡ ấy, tài khoản cá nhân của tiền vệ 23 tuổi Fermín López lại chìm trong một màu đen lặng lẽ.

Bức ảnh khiến người hâm mộ yêu mến Fermin chạnh lòng (Ảnh: IG)

Bức ảnh avatar tối màu của Fermín giống như một nốt trầm xót xa của một tài năng trẻ phải đứng ngoài cuộc vui lớn nhất cuộc đời. Trước khi giải đấu khởi tranh tại Bắc Mỹ, Fermín López đã trải qua một mùa giải 2025/2026 bùng nổ rực rỡ trong màu áo Barcelona. Với 13 bàn thắng cùng 17 đường kiến tạo sau 48 lần ra sân, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công toàn diện nhất bóng đá châu Âu, gần như chắc suất đá chính trong phương án tác chiến của HLV Luis de la Fuente.

Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã nhất đã xảy ra. Ở vòng 37 La Liga diễn ra vào giữa tháng 5, chỉ đúng vài tuần trước ngày tuyển Tây Ban Nha hội quân Fermín gặp phải một chấn thương nghiêm trọng. Kết quả chụp chiếu xác định anh bị gãy xương bàn chân thứ 5 và buộc phải tiến hành phẫu thuật gấp. Ca phẫu thuật thành công, nhưng thời gian hồi phục kéo dài từ 6 đến 8 tuần đã chính thức dập tắt hy vọng góp mặt tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Nhìn các đồng đội sát cánh chiến đấu và nâng cao danh hiệu cao quý nhất thế giới, Fermín chỉ có thể theo dõi qua màn hình tivi từ phòng trị liệu phục hồi. Ngay sau ca phẫu thuật, anh từng ngậm ngùi chia sẻ trên trang cá nhân: "Cuộc sống và bóng đá thật nghiệt ngã khi bạn ít ngờ tới nhất. Đây là thời điểm rất khó khăn, nhưng cũng là một thử thách nữa mà tôi sẽ vượt qua. Bây giờ là lúc cổ vũ cho đội tuyển từ quê nhà".

Hình ảnh đối lập giữa dàn sao Tây Ban Nha rạng rỡ bên cúp vàng và góc nhỏ lặng câm trên trang cá nhân của Fermín López đã đọng lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Dù lỡ hẹn với chiếc cúp vàng World Cup 2026, nhưng ở tuổi 23, nhà vô địch Euro và Olympic vẫn còn trọn vẹn một tương lai rộng mở phía trước để trở lại và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.