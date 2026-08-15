Video: Những thước phim về xứ Quảng qua góc nhìn của chàng trai gen Z Ngọc Công.

Từ những chuyến đi khám phá bản làng, ruộng bậc thang đến loạt hình ảnh xúc động trong các sự kiện diễu binh, diễu hành, người xem “Blog của Rọt” được kể câu chuyện về Việt Nam theo cách dung dị nhưng đầy cảm xúc.

“Blog của Rọt” là cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu xê dịch. Chủ nhân tài khoản này là Bùi Ngọc Công, sinh năm 1998, quê xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Không chọn cách kể hào nhoáng, chàng trai 9X dành nhiều thời gian quan sát, lắng nghe và đi sâu vào những câu chuyện phía sau mỗi vùng đất.

Những năm gần đây, Rọt ngày càng được yêu mến khi thực hiện nhiều bộ ảnh, video về các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là những khoảnh khắc xúc động của các khối diễu binh, diễu hành. Qua ống kính của chàng trai xứ Quảng, tình yêu Tổ quốc không chỉ hiện diện trong những lá cờ đỏ sao vàng tung bay mà còn ở ánh mắt, nụ cười, giọt nước mắt của mỗi người dân.

Mùa lúa ở Nậm Cang ở Sa Pa, Lào Cai.

Thác Bản Giốc và Suối Lê Nin (Cao Bằng) qua ống kính của Ngọc Công.

Thành travel blogger từ “trò vui’ thời giãn cách xã hội

“Rọt” vốn là tên gọi ở nhà của Bùi Ngọc Công. Cái tên thân mật ấy cùng anh đi qua hết những năm tháng tuổi thơ, đi qua thời niên thiếu và là dấu ấn gắn liền với công việc sáng tạo nội dung, trở thành cái tên thân thuộc với cộng đồng mạng.

“Tôi bén duyên với nghề trong một hoàn cảnh không ai ngờ tới. Năm 2020, khi dịch COVID-19 khiến những chuyến đi gần như đóng băng, chàng sinh viên ngành Ngữ văn, khoa Báo chí Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng có dịp thực tập tại một cơ quan báo chí ở Hà Nội. Nhưng thay vì được rong ruổi tác nghiệp như dự định, tôi phải ở nhà vì giãn cách xã hội. Trong thời điểm trên mạng xuất hiện trào lưu du lịch online, tôi bắt đầu chia sẻ những thước phim ngắn về Đà Nẵng, Hà Nội và một số vùng đất mình từng đặt chân tới”, anh kể.

Bùi Ngọc Công.

Những chuyến đi đầu tiên với vai trò travel blogger không hề dễ dàng. Công thiếu tiền, thiếu kinh nghiệm, từng ngã giữa cung đèo, có lúc mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng anh giữ cho mình một quan niệm đơn giản: “Cứ đi thì sẽ đến. Nếu không đi thì sẽ chẳng bao giờ đến”.

Đầu năm 2021, Công đứng trước hai lựa chọn: Thi tiếp viên hàng không hoặc tiếp tục theo đuổi công việc sáng tạo nội dung. Cuối cùng, anh chọn con đường mình yêu thích. “Blog của Rọt” dần hình thành bản sắc riêng trên các nền tảng mạng xã hội với tuyên ngôn: “Mang vẻ đẹp Việt Nam đến với các bạn”. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Công.

Bùi Ngọc Công ngồi “chill” ởmột cung đường Đà Nẵng.

Những khoảnh khắc cùng các bạn nhỏ vùng cao.

Trong các chuyến đi, Công không chỉ tìm kiếm địa điểm đẹp để quay, chụp. Anh muốn biết nơi ấy có câu chuyện gì, con người sống ra sao, vì sao một vùng đất ấy lại hình thành những nét văn hóa riêng độc đáo ấy...

“Tôi thích tìm hiểu văn hóa miền Bắc vì nó rất khác với miền Trung. Từ nhỏ học địa lý, tôi đã thích những địa danh ở Đông Bắc, Tây Bắc nên khi có cơ hội, tôi quyết định ra Hà Nội sống để đến với những vùng đất đó”, Công chia sẻ.

Khi còn ở miền Trung, Hà Nội đã thu hút và gợi cho chàng trai khát khao khám phá. Càng sống, càng đi, Công càng cảm nhận được năng lượng riêng của thành phố. Chính vì thế, sau mỗi chuyến đi, khi được trở về Hà Nội, anh thường dành một, hai ngày nghỉ ngơi. Với Công, đó là lúc không chỉ cơ thể được hồi phục mà cả năng lượng tinh thần cũng được nạp lại.

Rọt trải nghiệm hiện tượng đóng băng ở Sapa.

Một góc làng hoa Sa Đéc và phố cổ Hội An qua ống kính của Rọt.

Những bức ảnh kể về tình yêu nước Khoảng 4 - 5 năm trước, khi nội dung hướng về các ngày lễ lớn như 30/4 hay Quốc khánh 2/9 chưa xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, Công bắt đầu thực hiện các video, bộ ảnh và bài viết về lịch sử, đất nước. Lựa chọn này bắt nguồn từ tình yêu với lịch sử được vun đắp từ gia đình và những năm học khối C.

Công từng cảm thấy môn lịch sử khá khô khan nhưng khi tự mình tìm hiểu, đặc biệt là khi đến những địa danh gắn với các nhân vật, sự kiện lịch sử, anh nhận ra phía sau mỗi dòng thông tin trong sách vở là vô số câu chuyện đầy xúc động.

“Càng đi vào những ngóc ngách của lịch sử, tôi càng thấy kỳ diệu. Có những câu chuyện trước đây mình không biết, như câu chuyện về mẹ Thứ, rồi câu chuyện người con của mẹ cũng được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mỗi lần tìm hiểu thêm, tôi lại càng xúc động”, Công nói và bộc bạch rằng với anh, mỗi lá cờ Tổ quốc xuất hiện trong khung hình cũng có thể trở thành một câu chuyện. “Mỗi nơi đi qua, chỉ cần nhận ra sự hiện diện của lá cờ Tổ quốc là tôi đã thấy quá đẹp”.

Mỗi lá cờ Tổ quốc xuất hiện trong khung hình cũng có thể trở thành một câu chuyện.

Ngọc Công ghi lại khoảnh khắc ấn tượng về lá cờ Tổ quốc.

Từ cảm xúc ấy, chàng travel blogger dần mở rộng nội dung sang các câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tình yêu quê hương. Anh không muốn nói về những bài học lịch sử bằng thông tin khô cứng mà tìm cách tách nhỏ, kể lại bằng hình ảnh và những câu chuyện con người.

Cách làm ấy được nhiều khán giả đón nhận. Nhiều người Việt xa quê ngắm hình ảnh lá cờ, những con phố, những khối diễu binh qua ống kính “Blog của Rọt” và nói rằng họ rất nhớ Việt Nam; họ để lại những bình luận thể hiện sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh về đất nước. Với Công, đó là phần thưởng lớn hơn những con số tương tác.

Công không đặt mục tiêu phải có thật nhiều tương tác trên mạng xã hội. Điều anh quan tâm hơn là sau mỗi sản phẩm, bản thân có cảm thấy tự hào về điều mình vừa làm hay không. “Tôi tin một nội dung có giá trị có thể không viral lên ngay lập tức, nhưng về sau mọi người vẫn có thể được tìm thấy. Vì thế, làm gì cũng phải có giá trị và phải yêu công việc mình làm”, anh nói.

Từ một người thích chụp ảnh, Công học cách thích nghi với sự phát triển của mạng xã hội. TikTok phát triển, video ngắn lên ngôi, anh chuyển từ ảnh sang quay nhiều hơn nhưng vẫn cố gắng giữ bản chất kể chuyện của mình.

Những ngày đầu, chiếc điện thoại là thiết bị duy nhất để Công ghi lại hành trình. Sau đó, khi có điều kiện, anh từng bước đầu tư máy ảnh và thiết bị. Hiện bộ máy ảnh và những thiết bị công nghệ anh sử dụng có giá trị gần 200 triệu đồng. Chàng trai cho biết anh không qua khóa đào tạo nhiếp ảnh nào, chủ yếu tự học, tự tìm lỗi rồi tự sửa.

Ngọc Công chụp tại tượng đài kéo pháo Điện Biên Phủ.

Hình ảnh xúc động để tưởng nhớ những người có công với đất nước.

Lòng biết ơn của người trẻ với những cựu chiến binh già

“Blog của Rọt” tạo dấu ấn đậm nét qua những bộ ảnh về các khối diễu binh, diễu hành trong các dịp lễ lớn. Anh chú trọng ghi lại những hình ảnh đẹp ấy vì biết rõ đó là thời khắc không lặp lại, những con người có thể không còn cơ hội gặp lại, đặc biệt là những người đã đi qua chiến tranh, chẳng hạn như các cựu chiến binh từ nhiều vùng quê xa được con cháu đưa hoặc tự mình bắt xe khách lên Điện Biên để dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).

Công đặc biệt xúc động khi ghi lại bộ ảnh chia tay của những người lính già đầu bạc ấy sau sự kiện: “Tôi nghĩ 10 năm nữa có thể mình sẽ không còn cơ hội gặp nhiều bác như thế. Vì vậy, tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đó”.

Hình ảnh tại lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đến sự kiện A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025), khối cựu chiến binh vẫn là hình ảnh mà Công hướng ống kính nhiều nhất, mong chờ những khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng. Cảm xúc còn đến từ những lần trò chuyện trước đó, khi anh nghe các bác kể về đồng đội cũ, nhiều cựu chiến binh không kìm được nước mắt nhắc đến bạn chiến đấu đã hy sinh.

Trong lễ diễu binh, diễu hành, Công tập trung ống kính vào ánh mắt, gương mặt và những biểu cảm nhỏ của các cựu chiến binh. Không cần quá nhiều lời bình, những bức ảnh đó vẫn đủ sức kể về một thế hệ từng đi qua chiến tranh, về những người đã hy sinh, về niềm tự hào của những người còn lại. Anh ghi lại tất cả với lòng thành kính, biết ơn của thế hệ trẻ.

Video: Khối Cựu chiến binh gây xúc động nhất sự kiện A80

Sau những chuyến đi, Bùi Ngọc Công nhận ra rằng cuộc sống của mình may mắn hơn nhiều người. Được gặp những người dân ở vùng cao, vùng sâu, được sống giữa những nền văn hóa khác nhau, thưởng thức những món ăn đặc trưng và nghe những câu chuyện mà nếu chỉ ở một nơi sẽ không bao giờ biết tới, Công càng thêm yêu và tự hào về đất nước.

“Việt Nam rất giàu bản sắc, đa dạng về văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm. Con người lại thân thiện. Bạn có rất nhiều lý do để đến Việt Nam, và rất khó tìm một lý do để không quay trở lại”, Công nói.

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đầy cảm hứng, tình yêu của chàng trai gen Z với đất nước và người dân Việt Nam còn thể hiện qua những hoạt động thiết thực. Năm 2024, khi bão Yagi gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh, thành miền Bắc, Công thực hiện dự án “Bán ảnh gây quỹ”. Trong ba ngày, anh thu gần 50 triệu đồng để gửi tới đồng bào vùng lũ. “Là người miền Trung từng trải qua nhiều mùa bão, tôi hiểu cảm giác mất mát và nhọc nhằn sau thiên tai” , anh tâm sự.

Hình ảnh chở ‘Tết về nhà do Rọt ghi lại gây chú ý trên mạng xã hội.

Sau mỗi hành trình, Ngọc Công muốn mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà là một cách nhìn đẹp hơn về Việt Nam.

Kể về “hậu trường” sản xuất những hình ảnh, video ấn tượng của mình, Bùi Ngọc Công cho biết hành trình làm travel blogger không chỉ là đi thật nhiều nơi hay sở hữu những thiết bị đắt tiền; hành trang quan trọng là kiến thức, sức khỏe, tài chính và sự cởi mở.

“Khoảng hai năm trở lại đây, tôi thay đổi cách làm. Nếu trước kia tôi tập trung vào lịch trình và review trong thời gian ngắn, hiện nay tôi muốn đi sâu hơn vào văn hóa, lịch sử và những câu chuyện có giá trị lâu dài. Đi đến đâu, tôi tự nhủ hãy đón nhận mọi thứ bằng sự cởi mở và trải nghiệm bất cứ điều gì có thể”, Công chia sẻ.

Chàng trai xứ Quảng cho biết càng đi, anh càng nhận ra mình không chỉ đang tìm kiếm những cảnh đẹp để ghi lại. Mỗi vùng đất là một câu chuyện. Mỗi con người là một lát cắt của Việt Nam. Sau mỗi hành trình, điều anh muốn mang về không chỉ là những bức ảnh hay cảnh quay đẹp, mà còn là một cách nhìn đẹp hơn về Việt Nam, nơi anh đã đi qua, đang sống cùng và muốn tiếp tục kể lại bằng tình yêu của một người trẻ.

Video: Vẻ đẹp của hoà bình qua những thước phim của Rọt.