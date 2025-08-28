Chàng trai lột xác từ cậu bé gầy gò bị vẹo cột sống đến hiện tượng thể hình toàn cầu nhờ một môn thể thao

Trong thế giới fitness, không ít những câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi ngoại hình nhờ tập luyện. Nhưng ít ai có hành trình đặc biệt như David Laid – chàng trai người Mỹ từng bị chẩn đoán scoliosis (vẹo cột sống), nay trở thành một trong những fitness influencer hàng đầu thế giới với hàng triệu người theo dõi.

David Laid sinh năm 1998 tại New Jersey, Mỹ. Năm 14 tuổi, anh được bác sĩ chẩn đoán mắc scoliosis – căn bệnh vẹo cột sống có thể khiến cơ thể cong gập và gù lưng vĩnh viễn. Căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, mà còn khiến David chìm trong mặc cảm ngoại hình. Khi đó, cậu bé chỉ nặng khoảng hơn 40kg, cao nhưng gầy gò, yếu ớt và thường xuyên trở thành đối tượng trêu chọc của bạn bè.

"Tôi chỉ muốn trở nên khỏe mạnh và tự tin hơn. Đó là lý do tôi bước chân vào phòng gym," David từng chia sẻ.

Màn lột xác từ cầu bé gầy gò đến HLV thể hình

Bước ngoặt trong phòng gym

Ban đầu, David tập luyện đơn giản chỉ để cải thiện vóc dáng. Nhưng dần dần, anh nhận ra gym không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn thay đổi cả tinh thần và lối sống. Anh nghiêm túc xây dựng chế độ tập luyện khắt khe, kết hợp khoa học giữa tập tạ, cardio và chế độ dinh dưỡng cân bằng.

David cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu kiến thức thể hình, áp dụng cho bản thân và chia sẻ lại qua các video trên YouTube. Chính loạt video transformation (biến đổi hình thể) từ năm 14 đến 17 tuổi đã giúp anh gây sốt cộng đồng mạng.

Khi ghi lại quá trình thay đổi hình thể của mình trên YouTube, David bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Video "David Laid 3 Year Natural Transformation 14–17" đạt hàng triệu lượt xem và trở thành một trong những clip truyền cảm hứng nổi tiếng nhất trong giới fitness.

Các video tập luyện, chia sẻ kiến thức và lối sống lành mạnh của anh luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, David còn trở thành biểu tượng cho tinh thần "tự vượt qua giới hạn bản thân".

Chỉ trong vài năm, anh từ một thiếu niên tự ti đã trở thành gương mặt quen thuộc của cộng đồng thể hình quốc tế. Hiện David sở hữu hơn 4 triệu follower trên Instagram, hàng triệu subscriber trên YouTube và là đại diện của thương hiệu Gymshark – một trong những hãng đồ thể thao lớn nhất thế giới.

Thể hình săn chắc của David Laid ở tuổi 27 khiến dân tình chú ý

David Laid "lột xác" hoàn toàn từ cậu bé gầy yếu, mắc bệnh xương sống trở thành một chàng trai với cơ bụng 6 múi, cơ bắp săn chắc, vóc dáng cân đối. Phong cách của anh không chạy theo bodybuilder cơ bắp khổng lồ, mà thiên về "aesthetic physique" – vẻ đẹp hình thể hài hòa, cân đối.

Đến nay, David sở hữu hơn 4 triệu lượt theo dõi trên Instagram, hàng triệu subscriber trên YouTube và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn. Những video tập luyện, chia sẻ kiến thức của anh luôn thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, trở thành động lực cho giới trẻ toàn cầu theo đuổi lối sống lành mạnh.

Hành trình của David Laid là minh chứng rõ ràng rằng thể hình không chỉ thay đổi ngoại hình, mà còn thay đổi cả số phận. Từ một cậu bé mặc cảm vì bệnh tật, David đã vươn lên, xây dựng một sự nghiệp thành công nhờ kỷ luật, đam mê và tinh thần không bỏ cuộc.