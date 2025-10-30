Chàng trai gầy trơ xương hóa "quái vật khổng lồ" 2m03 chỉ nhờ một môn thể thao khiến tất cả ngỡ ngàng

Từng là một cậu bé gầy gò, yếu ớt và tự ti, Martyn Ford giờ đây đã trở thành biểu tượng sức mạnh và nghị lực phi thường của nước Anh. Với chiều cao hơn 2m03 và cân nặng xấp xỉ 145kg, anh được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Người khổng lồ nước Anh”.

Martyn Ford sinh năm 1982 tại Birmingham (Anh). Khi còn nhỏ, anh là một cậu bé đam mê thể thao, đặc biệt là cricket. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng ở tuổi 19 đã khiến Ford phải từ bỏ niềm đam mê và rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý. Từng ngày trôi qua, anh sống khép kín, cơ thể suy nhược, tinh thần xuống dốc không phanh. Khoảng thời gian trầm cảm khiến cơ thể chàng thanh niên gầy gò. Tuy nhiên, sau thời gian lấy lại tinh thần, Martyn Ford quyết định hồi sinh nhờ gym.

Bắt đầu từ những bài tập cơ bản, chàng trai gầy gò ấy đã dành hàng giờ mỗi ngày trong phòng tập, tự học cách xây dựng chế độ dinh dưỡng, huấn luyện và phục hồi. Sau gần 10 năm kiên trì, Martyn Ford khiến cả thế giới phải kinh ngạc với diện mạo khổng lồ và cơ bắp cuồn cuộn như tượng đồng. Chiều cao 2m03 cùng thân hình đồ sộ, vạm vỡ khiến anh nổi bật ở bất kỳ đâu xuất hiện. Cơ bắp của Ford không chỉ là kết quả của luyện tập, mà còn là biểu tượng của ý chí sắt đá – dám đối mặt, dám thay đổi.

Trên mạng xã hội, anh sở hữu hàng triệu người theo dõi. Nhiều người gọi Ford là “quái vật hình thể”, nhưng với anh, đó là thành quả của kỷ luật và lòng tin vào bản thân.

Từ phòng gym đến màn ảnh

Sự thay đổi ngoại hình giúp Martyn Ford nhanh chóng bước chân vào Hollywood. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim hành động như Boyka: Undisputed IV, Kingsman: The Golden Circle, Final Score… với hình tượng “gã khổng lồ cơ bắp” khiến khán giả ấn tượng mạnh.

Không dừng lại ở điện ảnh, Ford còn lấn sân sang MMA và võ thuật biểu diễn, thu hút sự chú ý lớn nhờ sức mạnh và phong cách chiến đấu đầy uy lực.