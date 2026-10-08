Những hành động và phát ngôn trong và sau trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 của Justin Hubner đang khiến đội trưởng tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin, không hài lòng. Trong phát biểu mới nhất, Chanathip đã bóng gió chỉ trích đối phương.

Sau khi cùng đội tuyển Indonesia giải cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm bằng chức vô địch FIFA ASEAN Cup, trung vệ Justin Hubner đã lập tức hâm nóng dư luận bằng tuyên bố đầy ngạo nghễ rằng các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia "không còn ở cùng đẳng cấp với chúng tôi".

Tuy nhiên, bên cạnh phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, hành vi trực tiếp của cựu cầu thủ Wolves ngay trong trận chung kết mới thực sự thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ khu vực. Hubner đã cố tình xô đẩy hậu vệ Thái Lan, Nattapong Sayriya, trong lúc ăn mừng chiến thắng.

Cụ thể, ở thời khắc Nattapong Sayriya đá hỏng quả luân lưu thứ 4, Hubner đã chạy qua có ý xô đối thủ rồi quay lại cười khiêu khích. Nếu tuyển thủ Thái Lan không giữ được bình tĩnh và đuổi theo đáp trả trung vệ Indonesia, một cuộc ẩu đả hỗn loạn giữa hai đội hoàn toàn có thể bùng phát.

Khoảnh khắc Hubner chạy qua và khiêu khích Nattapong

Thái độ khiêu khích của Hubner cũng khiến đội trưởng tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin, không hài lòng. Dù ngôi sao đang khoác áo Pathum United không trực tiếp gọi tên Hubner, song giới quan sát đều nhận thấy phát biểu sau trận của anh nhắm thẳng vào hành xử thiếu tôn trọng này:

"Chúng ta phải tôn trọng dù là đội thua cuộc hay đội chiến thắng. Dù chuyện gì xảy ra trong trận đấu, kết quả vẫn là điều không thể thay đổi. Chúng ta cần chúc mừng Indonesia và cho mọi người thấy ý nghĩa thực sự của tinh thần thể thao.

Thực lòng mà nói khi đứng đây và chứng kiến họ ăn mừng chiến thắng, sâu thẳm trong lòng tôi lại nghĩ về những điều khác. Tất nhiên, đây là một thất bại cay đắng. Ngọn lửa cạnh tranh vẫn luôn cháy bỏng trong tôi. Nhưng không sao cả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Asian Cup (2027, nơi Thái Lan và Indonesia chung bảng)", Chanathip chia sẻ.

Nhiều CĐV Thái Lan cũng lên tiếng đả kích trung vệ nhập tịch của tuyển Indonesia. "Là một cầu thủ chuyên nghiệp, việc thể hiện tinh thần thể thao cao thượng là điều vô cùng quan trọng. Cầu thủ người Indonesia (Justin Hubner) lẽ ra nên tránh hành động này, bởi nó bị coi là hành vi khiêu khích và có thể châm ngòi cho một cuộc xô xát lớn”, một ý kiến cho biết.

“Cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau, bất kể đối thủ là ai. Sự tôn trọng là thứ phải tự mình giành lấy chứ không phải được ban phát. Chúng ta đã thắng rồi thua đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta luôn tôn trọng họ. Trong khi đó anh ta (Hubner) dường như không giành được điều này", thêm một cổ động viên nhấn mạnh.