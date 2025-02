Chân sút Việt kiều từng về V.League thử việc bất ngờ gia nhập đội bóng 7 lần vô địch tại New Zealand

Theo ghi nhận từ trang thông tin bóng đá quốc tế Transfermarkt, cầu thủ Việt kiều Kaelin Nguyễn Trương Khôi vừa gia nhập CLB Western Suburbs. Western Suburbs là đội bóng giàu truyền thống tại New Zealand, được thành lập năm 1906. Họ đã 7 lần vô địch giải Ngoại hạng miền Trung New Zealand và 3 lần vô địch Cúp Quốc gia. Mùa giải trước, Western Suburbs lọt vào vòng đấu tranh ngôi vô địch toàn New Zealand nhưng chỉ xếp thứ 10 chung cuộc.

Western Suburbs là CLB thứ 5 mà Kaelin Nguyễn Trương Khôi khoác áo kể từ khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp. Năm ngoái, chân sút 21 tuổi chơi cho Wellington Olympic, ra sân 27 trận trên mọi đấu trường và ghi được 5 bàn thắng. Anh góp mặt trong đội hình Wellington Olympic giành chức vô địch giải Ngoại hạng miền Trung New Zealand, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi (số 7) vô địch Cúp Quốc gia New Zealand

Việc chuyển sang Western Suburbs hứa hẹn sẽ giúp Kaelin Nguyễn Trương Khôi có nhiều cơ hội đá chính tại giải VĐQG New Zealand hơn, từ đó phát triển sự nghiệp.

Trước thềm mùa giải V.League 2024/25, cầu thủ sinh năm 2003 từng về thử việc tại CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng của anh là trở lại thi đấu nốt nửa mùa giải 2024 cho Wellington Olympic.

Cao 1m85, Kaelin Nguyễn Trương Khôi thường chơi tiền đạo cắm hoặc tiền đạo cánh nhưng cũng từng thử sức với vai trò hậu vệ. Theo chia sẻ từ gia đình, chân sút 21 tuổi từng được triệu tập lên đội tuyển U15, U17 và U20 New Zealand. HLV Troussier cũng từng muốn gọi Kaelin Nguyễn Trương Khôi lên đội U23 Việt Nam nhưng kế hoạch không thành.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi từng thử việc ở CLB Hải Phòng

Gia đình Kaelin Nguyễn Trương Khôi từng tiết lộ chuyện tìm hiểu quy trình để thực hiện thủ tục nhập tịch Việt Nam cho anh. Tuy nhiên, tới thời điểm này chưa có thông tin thêm về quá trình nhập tịch của chân sút cao 1m85.

Nếu kịp hoàn tất các thủ tục, Kaelin Nguyễn Trương Khôi có thể tham dự các giải đấu trong năm 2025 cùng đội U22 Việt Nam là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33.