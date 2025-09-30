Chân sút Việt kiều Nga lần đầu được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ CLB Đà Nẵng, cầu thủ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn đã được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung tháng 10/2025. Đây là lần đầu tiên lên tuyển của chân sút sinh năm 2005.

Gia nhập CLB Đà Nẵng đầu mùa giải 2025/26, Vadim Nguyễn đã ra sân 3 trận tại V.League và 1 trận ở Cúp Quốc gia. Vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ cánh trái.

Vadim Nguyễn lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam

Vadim Nguyễn cao 1m75, có mẹ là người Nga, bố là người Việt. Trước khi về V.League thi đấu, chân sút 20 tuổi từng thuộc biên chế đội trẻ FC Rostov (Nga). Do đã có sẵn quốc tịch Việt Nam, Vadim Nguyễn đủ điều kiện ra sân ở các giải đấu chính thức cho U23 Việt Nam.

Trước Vadim, một cầu thủ Việt kiều Nga khác đã tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam là Viktor Lê. Viktor Lê góp mặt trong đội hình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và ghi bàn thắng quan trọng trên hành trình cùng U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và tập huấn từ 5/10 đến 14/10 và có thể thi đấu một số trận đá tập với các CLB V.League hoặc Hạng Nhất.