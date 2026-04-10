Chân sút trẻ nữ TP HCM được AFC điền tên vào top 10 bàn "đẹp nhất" U20 nữ châu Á

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vòng bảng năm nay diễn ra hấp dẫn với 18 trận đấu, chứng kiến nhiều pha lập công ấn tượng của các cầu thủ trẻ. Những bàn thắng đến từ đa dạng tình huống như sút xa, phối hợp nhóm hay xử lý kỹ thuật cá nhân.

Trong số đó, AFC đưa ra pha ghi bàn của Thùy Linh vào lưới chủ nhà Thái Lan ở phút 51 vào top 10. Bàn thắng được ghi từ khoảng cách xa, khi tiền vệ của U20 nữ Việt Nam thể hiện khả năng quan sát tốt cùng sự quyết đoán trong dứt điểm, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đội tại vòng bảng.

Mô tả về bàn thắng của Thuỳ Linh, AFC viết: "Bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Nguyễn Thị Thùy Linh đã tận dụng cơ hội với cú sút xa, tạo áp lực lớn khiến thủ môn mắc sai lầm. Bóng tuột tay và đi vào lưới, như lời nhắc rằng mọi cú dứt điểm đều có thể mang đến nguy hiểm".

Danh sách đề cử còn có nhiều bàn thắng đáng chú ý khác như cú sút phạt của Rinyaphat Moondong (Thái Lan), pha dứt điểm từ "25 m" của Ri Kuk Hyang (Triều Tiên), tình huống xử lý kỹ thuật của Natsumi Tago (Nhật Bản) và cú cứa lòng của Oydinoy Turgunova (Uzbekistan).

Hay Skye Halmarick (Úc) đá bồi sau cú sút dội xà, ghi bàn; Yasmeen Al Zurikat (Jordan) đánh đầu cận thành ghi bàn; Lee Hae-un (Hàn Quốc) dứt điểm bình tĩnh trong vòng cấm sau pha phối hợp đẹp. Zheng Lu (Trung Quốc) chớp thời cơ từ bóng bật ra; Sibani Nongmeikapam (Ấn Độ) bứt tốc, vượt qua hậu vệ rồi dứt điểm chính xác.

Thuỳ Linh không phải là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ TP HCM. Chân sút U20 Việt Nam này sớm được HLV KIm Chi trình làng ở giải VĐQG 2024 với nhiều bàn thắng quan trọng.

Tiếp đó, cô gái trẻ này nhanh chóng được ra sân chơi châu lục với CLB nữ TP HCM trong năm.

