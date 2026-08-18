Chân sút số một đội tuyển Thái Lan đối diện nguy cơ nghỉ hết ASEAN Cup 2026

Cơn đau đầu về mặt lực lượng bất ngờ ập đến với đội tuyển Thái Lan ngay trước thềm trận bán kết lượt về gặp Singapore. Thông tin tiền đạo chủ lực Teerasak Poeiphimai dính chấn thương trong buổi tập mới nhất đã giáng một đòn mạnh vào toan tính nhân sự của ban huấn luyện Voi chiến.

Teerasak ghi 4 bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn của Thái Lan tại giải

Theo các nguồn tin tại Thái Lan, Teerasak không xuất hiện trong buổi tập mới nhất của đội tuyển. Các bác sĩ đang chờ kiểm tra lần cuối để xem anh có đủ sức thi đấu được không. Nếu tình hình không tiến triển, Teerasak không những nghỉ trận gặp Singapore mà cả 2 trận chung kết của ASEAN Cup 2026 (một khi Thái Lan bảo toàn lợi thế).

Thông tin này đẩy họ vào thế khó ở giai đoạn then chốt nhất của ASEAN Cup, mang lại nỗi âu lo lớn cho người hâm mộ xứ chùa vàng. Bởi Teerasak đang khẳng định vị thế khó thay thế trên hàng công Thái Lan.

Bằng lối chơi giàu năng lượng, khả năng càn lướt cùng bản năng săn bàn nhạy bén trong vòng cấm, anh chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất và là điểm tựa vững chắc cho toàn bộ hệ thống tấn công. Con số 4 bàn thắng, chiếm gần 30% tổng số bàn thắng của Voi chiến, là minh chứng.

Sarach Yooyen nhiều khả năng sẽ nghỉ trận bán kết lượt về để tránh nguy cơ bị treo giò

Việc vắng bóng một trung phong sắc sảo như Teerasak sẽ làm suy giảm đáng kể sức ép trực diện lên khung thành đối phương. Trước mắt, HLV Anthony Hudson sẽ thay Teerasak bằng Patrik Gustavsson. Nhưng trong bối cảnh Gustavsson vừa trở lại hơn 1 năm dưỡng thương, việc đòi hỏi anh lấy lại phong độ cao và khỏa lấp khoảng trống Teerasak để lại là rất khó.

Điều khiến ban huấn luyện Thái Lan thực sự lo ngại không chỉ gói gọn trong 90 phút sắp tới. Nhìn xa hơn, Teerasak hoàn toàn có nguy cơ phải bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của chiến dịch ASEAN Cup năm nay. Thể thức thi đấu sân nhà - sân khách với mật độ chỉ 3 ngày một trận, xen kẽ các chuyến bay liên tục, là thách thức khắc nghiệt với bất kỳ ca chấn thương nào.

Ngoài vấn đề tiền đạo, HLV trưởng của tuyển Thái Lan còn đau đầu vì bài toán thẻ phạt. Yosakorn Burapha và Sarach Yooyen đã dính thẻ và sẽ bị treo giò chung kết lượt đi nếu như họ tiếp tục nhận cảnh cáo ở lượt về. Có khả năng Chehanafi Mama hoặc Chawalwit Saeleow sẽ thay thế Yosakorn, và Tosawat Limwanaset sẽ thay thế Sarach trong trận bán kết tại Rajamangala vào tối nay.