Chân sút 19 tuổi tỏa sáng, vượt Đình Bắc, báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Lê Phát tiếp tục ghi bàn tại V.League 2026/27, vượt qua Đình Bắc và nhiều đàn anh, mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik.

Dù CLB Ninh Bình phải nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 6 V.League 2026/27 tối 30/10, tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát vẫn trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất. Chân sút sinh năm 2007 tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, qua đó gửi đến HLV trưởng ĐT Việt Nam Kim Sang-sik những tín hiệu đầy tích cực.

Trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, Lê Phát được HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng bố trí đá chính. Cầu thủ 19 tuổi nhanh chóng chứng minh giá trị bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 16. Sau pha xử lý tự tin, Lê Phát tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Đáng tiếc, lợi thế của Ninh Bình không được duy trì đến hết trận. Hà Nội FC lần lượt có hai bàn thắng nhờ công Yuval Sade và Aymeric Faurand-Tournaire, trong đó pha lập công quyết định xuất hiện ở những phút bù giờ, khiến đội khách phải nhận thất bại cay đắng.

Tuy nhiên, với cá nhân Lê Phát, bàn thắng vào lưới Hà Nội FC tiếp tục đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận. Sau 6 vòng đấu, tiền đạo 19 tuổi đã có 3 pha lập công, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của các cầu thủ nội tại V.League 2026/27, ngang bằng Nguyễn Quang Vinh.

Đáng chú ý, thành tích này giúp Lê Phát vượt qua hàng loạt chân sút nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Tiến Linh mới có 2 bàn thắng, trong khi Nguyễn Đình Bắc và Phạm Tuấn Hải đều có 1 pha lập công.

Việc một cầu thủ mới 19 tuổi đạt hiệu suất ghi bàn tốt hơn nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm là điều rất đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh các ngoại binh vẫn đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng Vua phá lưới.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cũng dành những đánh giá tích cực cho tiềm năng phát triển của Lê Phát. Nhà cầm quân này xem tiền đạo sinh năm 2007 là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Dẫu vậy, chiến lược gia của Ninh Bình vẫn không giấu được sự thất vọng khi đội nhà tiếp tục đánh rơi điểm số vào thời điểm cuối trận.

"Hai trận đấu vừa qua, chúng tôi đều chơi tốt nhưng lại thua ở những phút cuối. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá. Đây cũng là bài học đối với toàn đội khi không duy trì được sự tập trung trong những phút cuối trận", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Điểm đáng chú ý hơn cả là màn trình diễn của Lê Phát diễn ra ngay trước sự chứng kiến của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình.

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang hướng đến những nhiệm vụ quốc tế quan trọng, sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Lê Phát rõ ràng mang đến thêm lựa chọn đáng cân nhắc cho HLV Kim Sang-sik.

Không chỉ sở hữu khả năng dứt điểm, tiền đạo 19 tuổi còn cho thấy sự tự tin khi thi đấu bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Đức, Dụng Quang Nho hay Trương Tiến Anh. Việc thường xuyên được ra sân ở môi trường V.League cũng là điều kiện thuận lợi để Lê Phát tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Tất nhiên, 3 bàn thắng sau 6 trận chưa đủ để khẳng định Lê Phát đã vượt qua những tiền đạo như Đình Bắc hay Tiến Linh về đẳng cấp. Tuy nhiên, xét riêng hiệu suất ghi bàn tại V.League mùa này, cầu thủ sinh năm 2007 đang cho thấy sự nổi bật.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và cải thiện khả năng thi đấu ổn định, Lê Phát hoàn toàn có thể trở thành một phương án đáng chú ý trong những đợt tập trung tiếp theo của ĐT Việt Nam.

Với HLV Kim Sang-sik, việc chứng kiến một chân sút trẻ liên tục ghi bàn ở giải quốc nội chắc chắn là tín hiệu đáng mừng, nhất là khi bóng đá Việt Nam đang cần thêm những nhân tố mới đủ sức cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.