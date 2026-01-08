Chân dung "phù thuỷ" giúp U23 Việt Nam "đáng gờm" ở U23 châu Á: Profile xịn xò, từng là mỹ nam sân cỏ World Cup

Ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang khiến cả châu Á bất ngờ không chỉ vì kết quả thắng U23 Jordan 2-0 trong ngày ra quân, mà còn vì cách chơi hiện đại, hiệu quả và đậm chất chiến thuật - đến mức được AFC và cộng đồng mạng ví von như một phiên bản của Arsenal trên đấu trường trẻ châu lục.

Từ cách triển khai bóng, di chuyển không bóng cho tới những pha phạt góc tưởng chừng vô hại, U23 Việt Nam đều cho thấy dấu ấn chiến thuật đậm nét. Và phía sau sự thay đổi ấy là cưj tuyển thủ Quốc gia Hàn Quốc Lee Jung Soo - cái tên đang được giới chuyên môn ví von là "phù thủy" - người góp phần biến U23 Việt Nam thành phiên bản trẻ trung, thực dụng nhưng cực kỳ hiệu quả, gợi nhớ tới Arsenal.

Không ồn ào, không chiếm spotlight nhưng cực kỳ "đáng gờm"

Trong ê-kíp của HLV Kim Sang Sik, trợ lý Lee Jung Soo không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Thế nhưng, những ai theo dõi U23 Việt Nam đủ kỹ sẽ nhận ra: đội bóng này đang ghi dấu ấn rất rõ ở những chi tiết nhỏ - thứ mà chỉ có bàn tay của một chuyên gia thực thụ như ông mới tạo ra được.

Với kinh nghiệm thời thi đấu đỉnh cao cho tới băng ghế huấn luyện, cựu danh thủ Lee Jung-soo - trợ lý thân tín của HLV Kim Sang-sik - đang góp phần biến U23 Việt Nam thành tập thể đặc biệt đáng gờm, nhất là ở những tình huống cố định, nơi từng chi tiết nhỏ đều có thể tạo ra khác biệt.

Các tình huống cố định với U23 Việt Nam hiện tại không còn là khoảnh khắc "cầu may". Thay vào đó là những pha di chuyển được sắp đặt, những điểm chạm được tính toán sẵn, buộc hàng thủ đối phương phải rơi vào trạng thái rối loạn. U23 Việt Nam ghi bàn, tạo cơ hội và gây sức ép theo cách rất "có bài".

Trợ lý Lee Jung Soo (thứ 3 từ trái sang) là người giúp U23 Việt Nam trở nên "đáng sợ" ở những tình huống bóng chết (Ảnh: PH)

So sánh với Arsenal không phải vì U23 Việt Nam kiểm soát bóng áp đảo hay chơi hoa mỹ. Điểm giống nhau nằm ở chỗ: biết tận dụng bóng chết như một vũ khí sát thương. Mỗi pha lên bóng, mỗi tình huống cố định đều mang theo một thông điệp rõ ràng: chơi đơn giản, chính xác và hiệu quả. Đó cũng là lý do khiến nhiều người bất ngờ khi chứng kiến một U23 Việt Nam như "lột xác", thi đấu cực tự tin, hiệu quả và làm nước lòng người hâm mộ.

Profile "xịn xò" của "thầy phù thuỷ"

Với fan bóng đá, Lee Jung-soo không phải gương mặt ồn ào trên băng ghế huấn luyện, nhưng lại là cái tên khiến giới chuyên môn phải gật gù khi nhắc tới. Sinh năm 1980, ông từng là trung vệ trụ cột của tuyển Hàn Quốc, sở hữu hơn 50 lần khoác áo ĐTQG và đặc biệt ghi dấu ấn tại World Cup 2010 - nơi Lee Jung-soo không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn trực tiếp ghi bàn, góp công lớn giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.

Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ này sớm chuyển sang con đường huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau, từ K.League cho tới V.League, trước khi trở thành trợ lý thân tín của HLV Kim Sang-sik. Mang theo tư duy chiến thuật hiện đại, sự kỷ luật kiểu Hàn Quốc cùng trải nghiệm đỉnh cao từ sân chơi World Cup, Lee Jung-soo được xem là "bộ não thầm lặng" phía sau màn lột xác của U23 Việt Nam - người biến những chi tiết như bóng chết, tổ chức phòng ngự hay di chuyển không bóng thành thứ vũ khí sắc bén, đủ để khiến đối thủ châu Á phải dè chừng.

Trợ lý Lee Jung-soo thời còn thi đấu đỉnh cao là gương mặt nổi bật của ĐT Hàn Quốc, ông từng thi đấu World Cup, gây sốt không chỉ bởi tài năng mà còn bởi diện mạo điển trai, vóc dáng cao lớn như tài tử (Ảnh: Getty)