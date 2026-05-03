Chấm điểm Arsenal: Saka, Gyokeres cùng 9 điểm; Ben White gây thất vọng

"Pháo thủ London" cho thấy sức mạnh tấn công bùng nổ sau quãng thời gian trầm lắng, qua đó gửi lời cảnh báo tới đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City.

Cú đúp bàn thắng mang tên Viktor Gyokeres cùng pha lập công của Bukayo Saka là điểm nhấn giúp Arsenal giành trọn 3 điểm trong bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân Emirates.

Dưới đây là đánh giá điểm số chi tiết từng cầu thủ Arsenal qua màn trình diễn trước Fulham, theo SunSport:

Thủ môn David Raya – 7 điểm

David Raya có một trận đấu tương đối nhàn nhã khi gần như không phải đối mặt với nhiều sức ép trong phần lớn thời gian. Dù vậy, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự tập trung khi cản phá thành công cú dứt điểm của đối thủ ở phút 72.

Thủ môn Raya cũng có pha băng ra kịp thời để ngăn Raul Jimenez thoát xuống đối mặt khung thành "Pháo thủ".

Hậu vệ phải Ben White – 6 điểm

Ben White có vài pha phối hợp sáng nước với Bukayo Saka bên hành lang phải, nhưng màn trình diễn tổng thể chưa thực sự thuyết phục.

Ở mặt trận phòng ngự, anh nhiều thời điểm gặp khó trước các cầu thủ chạy cánh của Fulham. Khả năng xử lý bóng khi bị pressing của White cũng chưa tốt, khiến khán giả Arsenal không ít lần sốt ruột.

Trung vệ William Saliba – 8 điểm

William Saliba tiếp tục là điểm tựa chắc chắn nơi hàng thủ Arsenal. Trung vệ người Pháp thi đấu điềm tĩnh, hiếm khi mắc sai sót và luôn kiểm soát tốt các tình huống nguy hiểm.

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Saliba còn tích cực dâng cao, tham gia triển khai bóng và tạo sức ép trong các tình huống cố định.

Trung vệ Gabriel Magalhaes – 7 điểm

Gabriel vẫn cho thấy sự mạnh mẽ quen thuộc trong các pha tranh chấp tay đôi. Dù Arsenal phần lớn kiểm soát thế trận bên phần sân Fulham, trung vệ người Brazil luôn sẵn sàng can thiệp mỗi khi đội khách tìm cách phản công.

Hậu vệ trái Riccardo Calafiori – 8 điểm

Riccardo Calafiori có lần đầu đá chính kể từ giữa tháng 3 và để lại dấu ấn rõ nét. Anh từng đưa bóng vào lưới bằng một pha đánh đầu, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Cuối trận, hậu vệ người Ý suýt ghi bàn khi cú đánh đầu của anh đưa bóng dội xà ngang Fulham. Những pha dâng cao tốc độ của Calafiori giúp Arsenal có thêm phương án tấn công bên cánh trái.

Tiền vệ phòng ngự Declan Rice – 7 điểm

Declan Rice tiếp tục chơi tốt trong vai trò tiền vệ trụ. Anh giữ nhịp, hỗ trợ phòng ngự và cũng có những thời điểm dâng cao để kết nối với Ben White và Bukayo Saka bên cánh phải.

Đây tiếp tục là một màn trình diễn ổn định, đúng với vai trò quan trọng trụ cột Rice trong hệ thống của Arsenal.

Tiền vệ trung tâm Myles Lewis-Skelly – 8 điểm

Myles Lewis-Skelly có lần đầu đá chính ở hàng tiền vệ đội một và đáp lại sự tin tưởng của HLV Mikel Arteta bằng màn trình diễn tự tin.

Cầu thủ trẻ này thi đấu tích cực, hỗ trợ thu hồi bóng và đánh chặn hiệu quả. Trong một trận đấu quan trọng, Lewis-Skelly cho thấy sự chững chạc đáng khen.

Tiền vệ tấn công Eberechi Eze – 7 điểm

Eberechi Eze trở lại vị trí trung tâm sau một số trận được bố trí lệch trái. Anh tiếp tục là mối đe dọa ở khu vực rìa vòng cấm với khả năng xoay sở và kiểm soát bóng tốt.

Tuy nhiên, nếu quyết đoán hơn ở những pha xử lý cuối cùng, Eze hoàn toàn có thể rời sân với một bàn thắng hoặc kiến tạo.

Tiền đạo cánh trái Leandro Trossard – 8 điểm

Leandro Trossard là một trong những điểm sáng trên hàng công Arsenal. Anh liên tục di chuyển, xoay trở khéo léo và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Fulham.

Đường kiến tạo cho bàn thắng thứ hai của Viktor Gyokeres là minh chứng rõ nhất cho sự hiệu quả của Trossard trong trận đấu này.

Tiền đạo cánh phải Bukayo Saka – 9 điểm

Bukayo Saka đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát bằng màn trình diễn xuất sắc. Anh tạo dấu ấn ngay từ bàn mở tỷ số khi xử lý kỹ thuật để loại bỏ đối phương trước khi kiến tạo cho Viktor Gyokeres.

Ngôi sao người Anh sau đó tự mình ghi bàn bằng pha dứt điểm đẳng cấp. Sự trở lại của Saka có thể là cú hích rất quan trọng cho Arsenal trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Tiền đạo Viktor Gyokeres – 9 điểm

Viktor Gyokeres tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo đội chủ sân Emirates. Bàn mở tỉ số cho thấy "bản năng sát thủ" khi anh chọn vị trí chuẩn xác trong vòng cấm và lạnh lùng chớp thời cơ để lập công.

Không chỉ ghi bàn, Gyokeres còn làm tường hiệu quả và kiến tạo cho Saka lập công. Pha đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 càng khẳng định sự toàn diện của tiền đạo người Thụy Điển, người đã có 21 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Dự bị

Tiền đạo cánh Noni Madueke – 6 điểm

Noni Madueke không tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như Saka nhưng vẫn có 45 phút thi đấu tròn vai.

Tiền vệ trung tâm Martin Zubimendi – 6 điểm

Martin Zubimendi được tung vào sân gia cố tuyến giữa để giúp Declan Rice có thêm thời gian nghỉ ngơi và anh hoàn thành nhiệm vụ ở mức ổn.

Tiền đạo Gabriel Jesus – 6 điểm

Gabriel Jesus có cơ hội ghi bàn sau đường chuyền của Trossard nhưng dứt điểm không thành công.

Tiền vệ tấn công Max Dowman – 6 điểm

Max Dowman cho thấy sự hứng khởi mỗi khi có bóng, nhưng thời gian trên sân không đủ để anh tạo ra khác biệt rõ rệt.

Hậu vệ Cristhian Mosquera – Không chấm

Cristhian Mosquera vào sân ở cuối trận và có pha cắt bóng quan trọng, ngăn cầu thủ Fulham tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm.