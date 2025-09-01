CEO triệu USD giật mũ của trẻ con tại giải quần vợt Mỹ bị chỉ trích dữ dội, tay vợt Majchrzak ra tay "cứu vãn"

Một tình huống gây phẫn nộ vừa xảy ra ở Mỹ Mở rộng 2025. Sau trận thắng nghẹt thở, tay vợt người Ba Lan Kamil Majchrzak đã có hành động đẹp tặng quà cho fan nhí, nhưng tất cả lại biến thành lùm xùm khi một CĐV trưởng thành bất ngờ "cướp trắng" món quà khỏi tay cậu bé.

CĐV Mỹ Mở rộng bị lên án vì cướp mũ của trẻ con

Cụ thể, ngày 29/8, tại vòng hai Mỹ Mở rộng, Kamil Majchrzak – tay vợt hạng 76 thế giới đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại hạt giống số 9 Karen Khachanov sau 5 set kịch tính. Đây được coi là một trong những chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc, Majchrzak tiến về khán đài, ký tặng và trao một chiếc mũ cho một fan nhí. Nhưng ngay khi cậu bé vừa nhận, một người đàn ông đứng cạnh đã thò tay giật phăng chiếc mũ rồi đưa cho bạn đồng hành giấu đi. Toàn bộ sự việc lọt vào ống kính máy quay và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hành động này lập tức bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội.

Hành động giật mũ của em nhỏ gây phẫn nộ

Không lâu sau, cư dân mạng đã "truy tìm danh tính" và phát hiện người đàn ông trong clip là Piotr Szczerek, CEO công ty xây dựng đường Drogbruk tại Ba Lan – cũng chính là quê hương của Majchrzak. Ông Piotr vốn là doanh nhân giàu có, từng nhiều lần tài trợ và hỗ trợ quần vợt Ba Lan.

Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ đã khiến cả ông và công ty hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Trên các nền tảng, hàng loạt người kêu gọi tẩy chay doanh nghiệp này.

Majchrzak ra tay giải quyết

Ban đầu, bản thân Majchrzak không hề hay biết sự việc. Đến khi clip lan rộng, tay vợt 29 tuổi đã nhanh chóng lên Instagram để tìm lại fan nhí bị "cướp quà". Anh viết: "Nếu cháu hoặc gia đình đọc được, hãy nhắn cho chú nhé."

Chỉ sau một giờ, Majchrzak vui mừng thông báo đã tìm thấy cậu bé. Anh tận tay trao lại chiếc mũ cùng một túi quà lưu niệm. Hành động đẹp này giúp xoa dịu phần nào sự phẫn nộ, biến vụ việc ồn ào thành câu chuyện nhân văn.

Majchrzak sinh năm 1995, từng được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của quần vợt Ba Lan. Anh có phong cách thi đấu bền bỉ, lối đánh kiên cường và nổi bật với những pha phòng ngự lì lợm. Trong sự nghiệp, Majchrzak từng lọt vào vòng ba nhiều giải Grand Slam, đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP là số 75 vào năm 2019.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2022, Majchrzak từng vướng án phạt cấm thi đấu do dính doping ngoài ý muốn, khiến sự nghiệp lao dốc. Sau khi trở lại, anh nỗ lực tái xuất và Mỹ Mở rộng 2025 chính là giải đấu đánh dấu bước hồi sinh mạnh mẽ với chiến thắng trước Khachanov.

Dù vậy, ở vòng ba gặp Leandro Riedi hôm 31/8, Majchrzak phải bỏ cuộc sớm vì vấn đề thể lực. Điều này khiến nhiều fan tiếc nuối, nhưng với màn trình diễn và câu chuyện ấm lòng vừa qua, tay vợt Ba Lan đã ghi điểm lớn trong mắt khán giả toàn thế giới.