CĐV xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam

Người hâm mộ tại Phú Thọ bắt đầu xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026. Vé bắt đầu được mở bán từ 14h00 đến 17h00 ngày 2/9 và nhiều người "tranh thủ" ra quầy vé sớm để tránh phải chen lấn trong những ngày tiếp theo.

Do vẫn trong thời gian nghỉ lễ nên số cổ động viên mua vé theo hình thức truyền thống chỉ ở mức vừa phải. Ngoài ra, vé xem U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 còn được phân phối online. Đã có 4000 vé được bán ra theo kênh này.

Người hâm mộ xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam.

Trong các ngày từ 3/9 đến 9/9, vé được phân phối từ 8h30 đến 11h30 và từ 14h đến 17h. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Vé được phân phối theo các mệnh giá: 300.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé, 100.000 đồng/vé. Khán giá có thể mua đồng thời vé xem các trận đấu trong các ngày thi đấu 3/9, 6/9 và 9/9/2025. Vé được bán theo nhiều khung giờ khác nhau.

U23 Việt Nam cùng bảng C với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Đây là bảng đấu dễ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9).

Nhìn chung, đây là bảng đấu không mấy khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. U23 Việt Nam vẫn sở hữu lực lượng rất mạnh, vượt trội so với các đối thủ ở giải năm nay.

Một loạt các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn hay Phạm Lý Đức đều có mặt. Phong độ của Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân hay Nguyễn Phi Hoàng cũng ở mức tốt.

Ngoài ra, người hâm mộ kì vọng vào sự xuất hiện của Việt kiều Trần Thành Trung - tiền vệ được định giá lên đến 12 tỷ đồng vừa trở về từ Bulgaria.