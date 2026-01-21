CĐV Trung Quốc phản ứng bất ngờ sau hành động xin lỗi của Đình Bắc

Ở trận bán kết giải U23 châu Á tối qua, U23 Trung Quốc đã thi đấu thăng hoa, đánh bại U23 Việt Nam 3-0. Đây là trận đấu mà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng anh không để lại được nhiều dấu ấn giống như các trận đấu trước đó.

Sau khi trận đấu kết thúc, trang Dongqiudi của Trung Quốc đã đăng một bài viết nói về hành động xin lỗi của Đình Bắc.

“U23 Việt Nam đã phải chịu thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, qua đó không thể lọt vào chung kết. Tiền đạo dự bị Nguyễn Đình Bắc đã công khai xin lỗi trên trang mạng xã hội cá nhân sau trận đấu.

Lời xin lỗi của Đình Bắc mau chóng thu hút sự chú ý rộng rãi từ người hâm mộ Việt Nam, những người đã để lại rất nhiều bình luận động viên và an ủi anh, đồng thời ghi nhận những đóng góp của anh cho U23 Việt Nam trong suốt giải đấu”- Dongqiudi viết.

Trang tin của Trung Quốc cũng trích lại một số ý kiến bình luận từ người hâm mộ Việt Nam:

-"Không sao đâu, bạn và toàn đội đã cố gắng hết sức, các bạn đã thi đấu xuất sắc trong năm nay. Các bạn đã có một giải đấu tuyệt vời”.

- "Bạn đã làm rất tốt! Mong chờ sự trở lại mạnh mẽ của bạn."

Đình Bắc xin lỗi trên mạng xã hội sau trận đấu.

Điều đáng nói hơn là có khá nhiều độc giả là những người hâm mộ từ Trung Quốc cũng để lại bình luận bên dưới bài viết của Dongqiudi. Trong đó, không ít CĐV Trung Quốc đã dành lời an ủi cho Đình Bắc, thậm chí còn chúc cho tiền đạo này sẽ có thể sang thi đấu ở giải J.League của Nhật Bản.

-“ Trong vài năm nữa, Việt Nam chắc chắn sẽ là một đội bóng hàng đầu châu Á. Số 7 của Việt Nam cũng rất điển trai và là một ngôi sao thực thụ. Việt Nam không còn là "ngựa ô" nữa; họ đã thể hiện tiềm năng của một đội bóng mạnh” – một ý kiến bình luận trên Dongqiudi.

-“ Bạn không thể làm gì được với chấn thương. Đến khi bạn vào sân trong hiệp hai, U23 Trung Quốc đã đánh bại bạn hoàn toàn rồi. Tôi hy vọng bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình ở J-League” – một ý kiến khác bình luận.

-“Anh không cần phải quỳ xuống để xin lỗi. Hãy đứng dậy. Thắng bại là chuyện rất bình thường trong bóng đá” – một ý kiến khác trên Dongqiudi.

Tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc ra sân trong cả 5 trận nhưng chỉ có 1 trận đá chính. Anh đóng góp nổi bật cho thành tích vào bán kết của U23 Việt Nam với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.



